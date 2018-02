Pawłowicz: "Francuzi, przeproście za Holokaust". Posłuchali

Krystyna Pawłowicz oburza się na francuską krytykę ustawy o IPN. Radzi, by Francja najpierw przeprosiła za swój współudział w Zagładzie. Francuzi tak się tym przejęli, że skruchę okazali trzej ostatni prezydenci kraju.

Wszystkie trzy cechy można było zaobserwować w środę, kiedy ceniona pani profesor dowiedziała się o wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Yvesa Le Driana. Dyplomata stwierdził, że ustawa o polskim IPN jest "niewłaściwa" i "godna potępienia". Pawłowicz zareagowała we właściwy sobie sposób. "Francjo, najpierw PRZEPROŚ za SWÓJ WSPÓŁUDZIAŁ w Holokauście w czasie II wojny św., i jeszcze wcześniejsze zbrodnie na chrześcijanach i dzisiejsze lewackie zbrodnie na rodzinie".

Apel posłanki PiS musiał zrobić na Francuzach wielkie wrażenie. Tak wielkie, że posłuchało ją trzech ostatnich prezydentów Francji - i to na długo przed tym, kiedy napisała swoje słowa.

Francois Hollande - choć to zatwardziały lewak - również ugiął się pod gromami posłanki Pawłowicz. W 2012, roku, w 70. rocznicę łapanki Vel d'Hiv, stwierdził, że była to "zbrodnia popełniona we Francji, przez Francję".