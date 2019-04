Paweł Kowal o Zełenskim: aktorstwo to jego atut. Były wiceszef MSZ ocenia wybór Ukraińców

- Wszyscy wypominają mu kwestię aktorstwa. Mnie to irytuje, bo to jest zawód strasznie przydatny w polityce. To pomogło Reaganowi, to nawet Wojtyle pomogło... Rozwiń