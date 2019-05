Ostatnie badanie przed wyborami. Polacy zdecydowali [MAMY WYNIKI]

Gdyby wybory do europarlamentu odbyły się w dniach 18-21 maja, wygrałby je PiS – wynika z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. Uwagę zwraca wysoka frekwencja – aż 60 proc.

Łeb w łeb

To kolejne badanie, w którym dwa największe bloki polityczne dzieli niewielka liczba punktów procentowych. Na ostatniej prostej nikt tak naprawdę nie może być pewny zwycięstwa ani przewidywać jego rozmiarów, choć to rządzące PiS ma więcej powodów do zadowolenia – utrzymało przewagę i jeśli wyniki sondaży i badań przełożą się na wynik wyborów, to będzie ich niekwestionowanym zwycięzcą. Dla Koalicji Obywatelskiej wynik taki, jak w naszym badaniu, oznacza przegraną – tak w nowym europejskim rozdaniu, jak i w przełożeniu rezultatu na scenę polityczną w kraju.