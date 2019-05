TYLKO W WP. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość z największym poparciem (Badanie)

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego, pozostało nieco ponad tydzień. Z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że wygrałby je PiS.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego oscyluje w Polsce wokół 30 proc.

Według badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę (rzeczywisty termin to 26 maja 2019 roku), do urn poszłoby 58 proc. uprawnionych do głosowania.