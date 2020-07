Od aktora, po prezydenta stolicy. Kim jest Rafał Trzaskowski? [ŻYCIORYS]

Rafał Trzaskowski to urodzony warszawiak. Na świat przyszedł na Powiślu, 17 stycznia 1972 roku, czyli pięć miesięcy przed jego obecnym konkurentem w wyścigu o fotel prezydenta - Andrzejem Dudą. Od dzieciństwa wychowywał się w atmosferze artystycznego domu, którego głową był zmarły w 1998 r. pionier muzyki jazzowej w Polsce, pianista i kompozytor Andrzej Trzaskowski. Jego rodzice poznali się pod koniec lat 50. w Krakowie. Matka późniejszego prezydenta stolicy prowadziła wtedy bar w słynnej "Piwnicy pod Baranami". Jej pierwszym mężem był inżynier Marian Ferster i to właśnie z tego związku przyszedł na świat przyrodni brat Rafała Trzaskowskiego - Piotr, późniejszy dyrektor "Piwnicy".

Jazz i plan filmowy

Andrzej i Teresa pobrali się w 1958 r., we wspólnej uroczystości cywilnej zorganizowanej z inną legendą jazzu i twórcą muzyki m.in. do "Dziecka Rosemary" - Krzysztofem Komedą, który poślubił swoją późniejszą menadżerkę, Zofię Trzcińską. Rodzice Teresy Trzaskowskiej mieszkali w Warszawie, gdzie prowadzili sklep z antykami, dlatego przeprowadzka z Krakowa nie była dla niej kłopotliwa. W 2018 r. w toku kampanii samorządowej pojawiły się jednak zarzuty dotyczące współpracy matki Rafała Trzaskowskiego z Służbą Bezpieczeństwa. - Teresa Trzaskowska, matka kandydata na fotel prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Justyna, wynika z akt IPN - napisała "Gazeta Polska". Matka prezydenta zmarła w 2019 roku. On sam swój dom rodzinny wspomina jako kreatywny i otwarty. Jego pradziadek, Bronisław, był znanym językoznawcą, pedagogiem i twórcą pierwszych szkół żeńskich na terenach porozbiorowej Rzeczpospolitej.