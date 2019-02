Obalony pomnik księdza Jankowskiego. Radykalne opinie gdańszczan

Mieszkańcy Gdańska debatowali nad obalonym pomnikiem prałata Jankowskiego, czy dobrze się stało, że został zepchnięty z cokołu. Większość mówiła, że była to najwyższa pora. Nieliczni bronili pomnika i prałata.

Pomnik prałata Jankowskiego, oskarżanego o pedofilię, chroni policja (East News)

- Dobrze, najwyższy czas! – mówi mężczyzna stojący przy obalonym pomniku prałata Jankowskiego. Prałat leży wygodnie, na oponach, przykryty niebieskim brezentem. Wokół taśma policyjna i czujne oczy policjantów z radiowozu.

Mężczyzna jest wyraźnie zadowolony: - Miasto tyle czasu nie mogło sobie z tym poradzić, no to ludzie wzięli sprawy w swoje ręce. Poradziliśmy sobie w Gdańsku z komuną, to poradzimy sobie z tym gnojem – mówi ostro.

Podchodzi do niego starszy mężczyzna: - Panie! Co pan mówisz? To czerwona banda zrobiła! Komuniści! To zbrodnia!

Wtóruje mu kolejny: - To skandal. Ksiądz tyle dobrego dla kościoła zrobił. Trzeba go sądzić w niebie, a tu na ziemi dać mu spokój.

Ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie wychodzą z bloków. Mimo zimna i śniegu zatrzymują się, dyskutują.

Starsza pani: - Wandalizm!

Inna: - Ani mnie on ziębi ani grzeje. Sporo dobrego jednak za Solidarności zrobił.

Ksiądz łapał mnie za rozporek

East News

Ale mężczyzna koło 50 cieszy się: - Sam byłem ministrantem. Nie tu, ale w innej parafii w Gdańsku. Jeden ksiądz tylko wykręcał mi ucho. Ale już drugi łapał za rozporek – mówi. – Co to w ogóle za pomysł z tymi ministrantami? Otaczać dojrzałego faceta wianuszkiem małych chłopców? To się aż prosi o patologię.

Wtóruje mu kobieta: - Jeśli skrzywdził choć jedno dziecko, jego miejsce jest w piekle! Dzieci są bezbronne. Nie można im robić krzywdy. Za szybko ludziom w Polsce stawiamy pomniki. Najpierw trzeba ich dobrze sprawdzić.

- No wie pani? – oburza się starszy mężczyzna. – Sprawdzić? On tyle dobrego robił w latach 80. Co tu sprawdzać? Jego dokonania świadczą o nim.

Radni stracili zaufanie

W Urzędzie Miasta Gdańska rzecznik Magdalena Skorupka Kaczmarek mówi:

- Miasto pomnik usunie. Ten pomnik nie nadaje się już do tego, żeby go na tym miejscu ponownie postawić. Będzie przewieziony do magazynu. I tak miał być usunięty ze skweru z poszanowaniem norm. Ksiądz Jankowski ma jasną kartę solidarnościową, ale jest też oskarżany o molestowane dzieci i to trzeba wyjaśnić. Musi to wyjaśnić Kościół.

Wniosek o odebranie prałatowi Jankowskiemu tytułu honorowego obywatela ma być przegłosowany, głosami Koalicji Obywatelskiej (PO i .N) oraz klubu Wszystko dla Gdańska Pawła Adamowicza, na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska, 7 marca. Wtedy też ma być zmieniona, większością głosów, nazwa skweru ks. prałata Jankowskiego. Nie wiadomo, jak będzie brzmiała nowa nazwa.

„Rada Miasta Gdańska utraciła zaufanie co do nieskazitelności postaci i życiorysu ks. Jankowskiego” – pisze Agnieszka Owczarczak z PO, przewodnicząca Rady Miasta. – „Rada dostrzega, że przeważająca większość społeczeństwa oczekuje usunięcia pomnika z przestrzeni miasta”.

East News

Jeden z urzędników, anonimowo: - Dobrze się stało. Bo nie wiadomo było, kto za ten pomnik odpowiada: czy Rada Miasta, czy urząd, czy Komitet, który go tam postawił, czy Kościół. Wszyscy przerzucali się odpowiedzialnością. A tak ktoś przyjechał i sprawę rozwiązał jednym zdecydowanym ruchem. Nam to na rękę.

Nie udało nam się uzyskać opinii proboszcza Bazyliki św. Brygidy ks. Ludwika Kowalskiego. „Do niedzieli jestem w Izraelu” – przysłał nam smsa. Na plebanii nikt nam nie otworzył.

Znany gdański piekarz Grzegorz Pellowski, przyjaciel prałata: - Do karygodna dewastacja! Można mieć własne zdanie, ale nie można go wyrażać w ten sposób. Prałat Jankowski to wciąż - przypominam - osoba niewinna, bo żaden sąd go za nic nie skazał.

East News

Jerzy Borowczak: to jest niezła promocja filmu Sekielskiego

Tymczasem Jerzy Borowczak, były opozycjonista z lat 80., oraz członek Komitetu Budowy Pomnika Prałata Jankowskiego, mówi WP, że nocne obalenie pomnika to - jego zdaniem - akcja promocyjna przygotowana przez Tomasza Sekielskiego. - Potrzebował fajnych zdjęć do filmu o pedofilii.

Sebastian Łupak: Jak pan ocenia obalenie pomnika prałata Jankowskiego?

Jerzy Borowczak: Trzech panów z Warszawy przyjeżdża i pod osłoną nocy burzy pomnik. Nawet, jak demontowaliśmy pomniki komunistów, rzeźników, katów, jak Dzierżyńskiego czy Lenina, to była to legalna decyzja władz. A tu mamy anarchię. Pewnie potrzebna była fajna scena do filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii, no to nakręcili.

Pan uważa, że to promocja filmu?

No jasne! Były mu potrzebne fajne przebitki. Takie prowokacje to my już znamy. Jest dobra promocja? Jest!

To jak to lepiej załatwić?

Rodzina księdza prałata ma wytoczyć proces o naruszenie dóbr osobistych. Gdyby się okazało – ale po procesie – że ksiądz był pedofilem, to sami ten pomnik rozbierzemy.

Prawda jest taka, że rodzina zapowiadała już w grudniu pozew przeciw „Gazecie Wyborczej”, ale czas mija, a żadnego pozwu nie ma. Może więc specjalna komisja cywilno-kościelna ds. pedofilii, o którą apeluje stowarzyszenie Nie Lękajcie Się?

Już Paweł Adamowicz apelował do arcybiskupa Leszka Głodzia o taki specjalny zespół. Nie można dłużej zamiatać tego pod dywan. Sprawa robi się bardzo dynamiczna i uważam, że arcybiskup Głódź nie ma na co czekać. Trzeba to raz na zawsze rozwikłać. Jeśli okaże się, że nic nie było, to będziemy mogli z podniesionym czołem postawić ten pomnik tam, gdzie był dotąd. A jeśli to była prawda – to nigdzie nie stanie.

East News/ Jerzy Borowczak

Nie żałuje pan dziś , że był w komitecie, który pomnik postawił?

W 2004 roku prałat był oskarżony przez jedną z mam, że przetrzymuje na plebanii jej syna i ona ma obawy, że on jest pedofilem. I to się wtedy skończyło umorzeniem. Nikt się nie dopatrzył żadnych niecnych działań. Wtedy wypowiadali się wybitni psychologowie, seksuolodzy, nawet prof. Lew Starowicz. Jeśli wtedy było umorzenie, to podjęliśmy decyzję, że możemy budować. Zasługi prałata były ogromne: u niego były spotkania tajnej Komisji Krajowej, a na mszę przychodziło 20 tysięcy ludzi. Była wtedy na ten pomnik zgoda Rady Miasta, wojewody, zbiórka publiczna. Nikt wtedy nie zabrał głosu! Jak ktoś miał traumę, mógł choćby anonimowo się do nas zgłosić. Ale nikt się nie zgłosił! Do głowy nam nie przyszło, że po 8 latach od śmierci prałata jakaś pani przez Skype z Australii powie, że była molestowana. Nie może ta być, że się kogoś opluje i się wyjeżdża potem do Australii. Jeśli ona mówi, że jakaś dziewczynka skoczyła z okna, bo była w ciąży z prałatem, to poszukajmy jej rodziny, czy rzeczywiście istniała, czy wyskoczyła.

Zupełnie pan pani Barbarze Borowieckiej, ani innym świadkom, nie wierzy?

Przepytywaliśmy ludzi z okolicy kościoła św. Barbary. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy jako ministranci służyli do mszy, jak św. pamięci Paweł Adamowicz czy jego brat Piotr. Tam mieszkał Bogdan Olszek, były przewodniczący Rady Miasta Gdańska. On też mówi, że nic nie widział. Ja byłem wielokrotnie w św. Brygidzie. Nigdy nic nie było takiego!

Co zrobić z pomnikiem? Ma teraz leżeć w magazynie...