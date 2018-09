Nie taki Robert Biedroń straszny, jak go opozycja maluje. Polacy nie wierzą w jego sukces

Robert Biedroń nie zdradza szczegółów swoich politycznych planów. Stwierdził enigmatycznie, że zaczyna budowę nowego ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego. Na końcu tej drogi musi się wcześniej czy później pojawić meta z napisem: "Partia”. Na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków czy sądzą, że ma ona szanse odegrać istotną rolę.

Robert Biedroń ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Słupska. Najbliższe miesiące poświęci na podróżach po kraju i rozmowach z Polakami. Z tych konsultacji ma powstać program jego ugrupowania. O ile dopóki Biedroń był jedynie na etapie deklaracji, że być może wróci do polityki krajowej, mógł liczyć na przychylność partii opozycyjnych, to teraz zaczęły one dostrzegać, że może im on zaszkodzić.