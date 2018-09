News WP: ”Premier był wściekły”. Morawiecki podjął decyzję o zdymisjonowaniu ministra Chorążego. Zaważyły wypowiedzi o imigrantach

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, premier Mateusz Morawiecki podjął w czwartek decyzję o zdymisjonowaniu wiceministra Pawła Chorążego, która oficjalnie zostanie zakomunikowana i podpisana w piątek 14 września. Według naszych informacji, na decyzję premiera wpłynęły wypowiedzi Chorążego na temat polityki migracyjnej, wygłoszone podczas debaty zorganizowanej przez Klub Jagielloński w Warszawie 30 sierpnia.

Kontrowersje wywołała jednak jego wypowiedź na temat pomocy w sprowadzaniu do Polski repatriantów ze wschodu, a szczególnie z Kazachstanu. Paweł Chorąży powiedział podczas dyskusji, że jest to kwestia trudna pod względem logistycznym oraz językowym. ”Jeżeli chodzi o repatriantów (…) nie wiem, czy mieliście państwo do czynienia z osobą polskiego pochodzenia w Kazachstanie, to są bardzo często osoby, które nie mówią po polsku, one poczuwają się do polskości, natomiast one nie znają kontekstu, bo były wychowywane w Związku Radzieckim, potem w Kazachstanie, więc chodzi mi o to, że wyzwania są bardzo podobne (do imigrantów - przyp. red.) natomiast to jest grupa, która jest jedną z grup priorytetowych” - stwierdził wiceminister, dodając również, że z punktu widzenia finansów sprowadzenie do Polski imigrantów z Azji lub Ukrainy jest tańsze, od repatriacji.