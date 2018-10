Mocny głos polskich dyplomatów: "instrukcja" Kaczyńskiego fatalna dla Polaków za granicą

Konferencja Ambasadorów, stowarzyszenie byłych wysokich rangą dyplomatów RP, ostro komentuje słowa prezesa PiS. "Jarosław Kaczyński zatruwa polską opinię publiczną "ojkofobią" oraz pogłębia izolację Polski w społeczności państw demokratycznych" - piszą byli dyplomaci. Publikujemy pełną treść oświadczenia.



1) 22 września podczas konwencji PiS w Olsztynie prezes tej partii powiedział: "Szczególnym rysem sytuacji na ziemi warmińsko-mazurskiej są pojawiające się roszczenia ze strony dawnych właścicieli i są sądy, które nie stają po stronie Polaków, tylko po stronie tych, którzy Polakami nie są". Sędziów, którzy nie orzekają na korzyść Polaków, cechuje – zdaniem prezesa Kaczyńskiego – "ojkofobia" (oikophobia), czyli nienawiść do własnego narodu. Nie jest to wypowiedź nowa. Bez mała dziesięć lat temu prezes Kaczyński w podobny sposób zatruwał polską opinię publiczną.

3) Podejście takie nie tylko nie ma nic wspólnego z praworządnością i jest obraźliwe dla sędziów. Jest ono również obraźliwe dla polskiej ludności rodzimej Ziem Zachodnich i Północnych, poddanej w okresie PRL presji migracyjnej, pozbawianej bezprawnie obywatelstwa polskiego i pozostawianych w kraju nieruchomości. Po 1990 r. potwierdzono ich prawo do odzyskania obywatelstwa polskiego, a tym samym ubiegania się o zwrot ich własności względnie stosowne odszkodowanie. W państwie praworządnym, jakim do niedawna była Polska, nikt nie wpadłyby na pomysł, aby Polaków - którzy wyemigrowali do Zjednoczonego Królestwa - nazywać Anglikami, Szkotami czy Irlandczykami oraz konfiskować ich pozostawione w Polsce mieszkania, domy i gospodarstwa.