Ministrowi Zielińskiemu ktoś ciągle podrzuca świnię. To cena za ciężką służbę

Możliwości są dwie - kłamią ci, którzy oskarżają wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego o nadużycia, albo ci, którzy ogłaszają, że nadużyć nie ma. W policji obydwa przypadki są skrajnie niebezpieczne.

Podrzucanie świń to świństwo

Winnych pomówień trzeba ustalić i ukarać

Błąd. Jeśli jakiś funkcjonariusz pomówił Zielińskiego, to jego zwierzchnik, szef MSWiA Joachim Brudziński powinien zobowiązać służby kontrolne do bezwzględnego ustalenia oskarżyciela-pomawiacza i wyciągnąć wobec niego konsekwencje służbowe (kara najniższa - cięcie kolejnego konfetti dla Zielińskiego). A o tym głucho. W służbie, w której trzymanie się prawa to podstawowa zasada, nie powinno być miejsca dla tych, którzy to prawo łamią, pomawiając na przykład urzędnika państwowego. Chyba, że kontrola nie była zbyt wnikliwa, a raport nierzetelny Ale to przecież niemożliwe. Prawda?