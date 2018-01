Nowy szef MSZ skazany na porażkę? Bez zaplecza politycznego nie uniknie katastrofy

Prof. Jacek Czaputowicz zastąpił Witolda Waszczykowskiego na stanowisku szefa MSZ. Ponownie na czele szalenie ważnego resortu stanął człowiek bez zaplecza politycznego. Oznacza to, że szef dyplomacji nie będzie decydował o miejscu Polski w świecie. On może jedynie dać twarz porażce. Sprawy zagraniczne nadal będą podporządkowane polityce krajowej.

Minister nie zmieni spojrzenia PiS na świat

Minister Czaputowicz jest profesjonalistą i rozumie znaczenie dyplomacji. Nie sądzę, żeby nie widział, iż obecny kurs prowadzi ku izolacji. Przykładem może być Ukraina, która pomija Warszawę w kontaktach z Brukselą, a przecież powinno zależeć nam na Kijowie w kontekście napięć z Rosją. Nawet, jeżeli przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker spowoduje, że kraje nieprzyjmujące uchodźców nie będą karane finansowo, to i tak pozycja Polski w negocjacjach nad kolejnym budżetem jest słaba. Unia jest organizacją mediacji, a skuteczność rozmów zależy od umiejętności budowania koalicji z innymi krajami, czyli skłonności do kompromisu i wiarygodnej realizacji zawartych umów. Także tych niepisanych.

To wszystko są problemy, z którymi można sobie poradzić. UE nie określiła jeszcze dokładnie kierunku rozwoju. Szczegóły Brexitu nie zostały ustalone, a formalne negocjacje budżetowe dopiero się zaczynają. Rosja i Chiny dopiero rozpychają sią na świecie zdobywając na znaczeniu kosztem USA. Piłka jest w grze, a Polska należy do międzynarodowych organizacji, które pozwalają w niej uczestniczyć. Jesteśmy członkami UE, NATO -6130285597505153c), OECD, a teraz nawet zasiadamy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ . Spełnić jednak musimy dwa warunki. Po pierwsze na czele MSZ stanąć musi dyplomata, który zna się na zarządzaniu resortem i umie poruszać się w delikatnej materii stosunków międzynarodowych.

Minister bez zaplecza będzie tylko statystą

Rozwiązanie tego problemu wymagałoby gruntownej zmiany polityki wewnętrznej, a to doprowadziłoby do konfliktu ze Zbigniewem Ziobrą . Minister Czaputowicz nie ma zaplecza politycznego, bez którego nie uda się "zreformować" reformy sądownictwa w sposób akceptowalny dla zachodnich demokratów. Nie ma wpływu na to, że Warszawa traktuje UE jak bankomat, który można porzucić, jak opustoszeje. Nie zmieni też taktyki PiS polegającej na budowaniu poparcia poprzez mobilizację przeciwko bardziej lub mniej wyimaginowanym wrogom zewnętrznym takim jak uchodźcy czy nasi zachodni sąsiedzi.

Minister Czaputowicz w roli szefa dyplomacji z łatwością może być lepszy od poprzednika. Co więcej, gotów jestem obdarzyć go kredytem zaufania dopóki nie zacznie popełniać gaf w stylu Witolda Waszczykowskiego. Na pewno zrobi wszystko, aby poprawić pozycję Polski w świecie. Niestety nie zależy ona od niego. Patrząc na strukturę władzy w Polsce, rolę Jarosława Kaczyńskiego i niechęć albo obawę PiS do świata zewnętrznego, minister Czaputowicz może co najwyżej zachować godność w obliczu upadającego znaczenia Polski na świecie.