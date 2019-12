Michał Wróblewski: "Szymon Hołownia kontra partyjniactwo. Kaznodzieja czaruje Polaków"

Szymon Hołownia zawładnął sceną w gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zdefiniował politykę na nowo: koniec z partyjniactwem, czas, by przywrócić Polskę obywatelom. Wspólnocie, która się szanuje i myśli o przyszłości. Ale wszystko to już słyszeliśmy.

Szymon Hołownia rozpoczął swoje wystąpienie w Gdańsku z przesłaniem "My, bo łączy nas znacznie więcej". Nie zgromadził tłumów, nie przyprowadził entuzjastycznie nastawionych zwolenników, ale przyciągnął widownię ciekawą tego, co powie. A powiedział dużo. A zarazem nic, czego już nie słyszeliśmy od innych kandydatów na rozmaite funkcje - tych "doszłych" i niedoszłych.

Szymon Hołownia ogłasza start w wyborach prezydenckich. "Koniec hamletyzowania"

Zgromadzeni w Teatrze Szekspirowskim ludzie zgotowali mu owację na stojąco. On sam zapewniał: "koniec hamletyzowania". Czas wziąć się do roboty. "Przez najbliższe pół roku będę opowiadał wam o Polsce moich marzeń" - zapowiedział dziennikarz.

Obiecał, że będzie kontynuował objazd po Polsce. "Nie mogę się doczekać rozmów z wami. Czas na człowieka, który przychodzi z dołu, który naprawi to, co zostało zepsute od góry. Chcę połączyć podzielonych ludzi" - mówił Hołownia.

Katalog lajków i książki to nie wszystko

Dziennikarz przyznał, że coś w nim - i w Polakach - pękło prawie rok temu. "Gdy Polak zabił Polaka". Nawiązał tym samym do morderstwa śp. prezydenta Pawła Adamowicza. A także do Smoleńska - Hołownia przypomniał podziały, jakie wytworzyły się wśród Polaków po tamtej katastrofie.

"Gdańsk to wspaniałe, polskie, otwarte na świat miasto. Ma w swoim herbie dewizę: bez zuchwałości, ale i bez lęku" - mówił. Taki właśnie ma być Hołownia w kampanii - otwarty, bez uprzedzeń wobec swoich oponentów.

Szymon Hołownia chce wprowadzić Polaków w XXI wiek

Zarzucał obecnym decydentom, że kierują się głównie interesami partyjnymi, a rządzi nimi krótkowzroczność. Wedle niego politycy mówią o wszystkim, ale nie o tym, jak zostawić swoim dzieciom lepszy świat. "Czas wyleczyć się z ulegania pokusom prostych rozwiązań. XXI wiek to wiek nowych wyzwań i nowych pokoleń. Oni nie chodzą na wybory, bo partie zajmują się tym, kto będzie przewodniczącym i jedynką na liście. A nie tym, jaki świat zostawiają nowym pokoleniom" - przekonywał dziennikarz.

"W Polsce nie skończyły się jeszcze lata 90. Z ich konfliktami i rozwiązywaniem problemów siekierą" - mówił Hołownia. Jak stwierdził: "XXI wiek to jest wiek nowych pytań, wyzwań i pokoleń".

Starał się przedstawić politykę - w swojej wizji - jako coś, co nie musi kojarzyć się negatywnie. "Polityka to dla mnie nie żadne bagno, ale narzędzie do wprowadzania zmian. Musi pomagać odkrywać w ludziach moc, która w nich tkwi" - tego typu "zaklęcia" padały z ust Hołowni często.