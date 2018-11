Marsz Niepodległości odwołany za późno o 12 lat. Ta decyzja tylko zaogni konflikt

Prezydent Warszawy zakazała Marszu Niepodległości. Ciekawe, że dopiero teraz, kiedy tuż po nim zakończy kadencję. Zakaz mogła wprowadzić pierwszy raz w 2006 roku. Teraz, gdy Polska to dwa wrogie obozy, jej decyzja podgrzeje atmosferę.

To, co kiedyś było małym zbiegowiskiem radykalnych narodowców i innych skrajnych grupek, przerodziło się w olbrzymią imprezę, w której biorą udział ludzie najróżniejszego autoramentu. Co roku widzimy i słyszymy w niej i narodowców, wypisujących na transparentach rasistowskie hasła o białej Europie i prezentujących rysunki zamaskowanych młodzieńców z polskimi flagami jako ostatniej reduty Europy przed islamską inwazją, i osoby o poglądach konserwatywno-prawicowych, które kompletnie nie rozumieją wrogości środowisk lewicowo-liberalnych wobec marszu.

A potem są zdjęcia rac, filmy z pobicia kontrdemonstrantów przez krewkich "patriotów" i tygodnie przerzucania się przez prawicę i lewicę argumentami, gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna nacjonalizm, i czy "Europa tylko biała" to już rasizm, czy trzeba byłoby dodać swastykę i zmienić napis na "Europa tylko biała, wymordujmy kolorowych". Bo jeśli biała Europa to nie jest rasizm, to prawica i narodowcy argumentują, że przecież korzystają tylko z jakże ukochanej przez lewicę wolności słowa. A zakaz marszu to jej tłumienie.