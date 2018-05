Marcin Makowski: Pośle Żalku, trochę za pana wstyd, a trochę żal

Co ma w sobie władza, że gdy człowiek przechodzi na drugą stronę barykady - nawet, jeśli w opozycji uchodzi za „przyjaciela ludu” - po jakimś czasie niczym Maria Antonina w słynnej anegdocie o biednych, pyta, dlaczego skoro są głodni, nie jedzą ciastek? Właśnie tak zachował się poseł Jacek Żalek wobec rodziców niepełnosprawnych.

Protest rodzin osób niepełnosprawnych (oraz samych niepełnosprawnych) w Sejmie przekroczył barierę 20 dni. Tym samym stał się dłuższy niż ten analogiczny z czasów koalicji PO-PSL. Pamiętam jak ówcześni posłowie opozycji chodzi do protestujących z kanapkami, zagrzewali ich do boju, a premierowi Donaldowi Tuskowi zarzucali, że przyszedł za późno i dał za mało. Jak to bywa w politycznej ruletce, sytuacja się jednak po czasie zmieniła, i dzisiaj te same osoby stoją przed podobnym dylematem - jak wesprzeć finansowo najbardziej potrzebujących, skoro nie tylko w 2014 stało się przy ich boku, ale również wygrało wybory parlamentarne bazując na wizerunku partii społecznej i bliskiej ludziom?