Marcin Makowski: Od teraz politycy będą wybierać, kiedy wyroki są sprawiedliwe, a kiedy partyjne?

Sprawa Stanisława Gawłowskiego z PO jak w soczewce skupia w sobie ślepe uliczki i patologie, w które wpadła polska polityka na styku z wymiarem sprawiedliwości. Rząd głęboką ingerencją w sądownictwo otworzył opozycji furtkę do podważania ”pisowskich” wyroków, z kolei opozycja skwapliwie z tej opcji korzysta. Z jakim skutkiem?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lider PO Grzegorz Schetyna broni posła Stanisława Gawłowskiego (Agencja Gazeta)

Sekretarz generalny PO został oskarżony o korupcję i przyjmowanie korzyści majątkowych. Dowody zbierano kilka lat. Tyle że dowody nie są istotne, ponieważ jak mówi Grzegorz Schetyna - poseł immunitetu się nie zrzeknie, ”bo nie będzie ulegać naciskom politycznym”. Od teraz liderzy partyjni będą wybierać, kiedy orzecznictwo jest słuszne, a kiedy partyjne?

”Stanowisko jest bezpieczne"

- Nigdy nie odmawiałem współpracy z prokuraturą i CBA. Decyzję ws. immunitetu podejmę po zapoznaniu się z wnioskiem Prokuratora Generalnego skierowanym do marszałka Sejmu – oświadczył poseł Platformy Obywatelskiej, Stanisław Gawłowski. To efekt przygotowanego przez prokuraturę wniosku do marszałka Sejmu z prośbą o uchylenie immunitetu. Wszystko po to, aby śledczy mogli przedstawić byłemu wiceministrowi środowiska pięć zarzutów, wśród nich podejrzenie przyjęcia łapówek w wysokości co najmniej 200 tys. zł oraz dwóch drogich zegarków, w zamian za awans podwładnego.

Materiał dowodowy jest stosunkowo mocny. Sprawa otrzymania dwóch Tag Heuerów Carrera 16, wartych w 2011 r. około 26 tys. zł, badana jest przez ABW od jesieni 2014, następnie przejęło ją CBA. Chodzi o domniemane przekazanie ich do rąk Gawłowskiego przez ówczesnego wiceszefa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) Łukasza L., w zamian za awans, który załatwił mu - jak podaje ”Fakt” - jego kochanek, szef IMiGW, Mieczysław O.

Panowie, którzy wyjechali świętować sukces do Genewy, mieli otrzymać anonimowego maila ze zdjęciem niemal identycznych zegarków, które następnie zakupiono w Warszawie w ramach ”prezentu”, i dostarczono wiceministrowi przez ręce kierowcy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Gawłowski, podczas wizyty w IMiGW potwierdził, że przesyłka dotarła. Zapewnił też Łukasza L., że jego stanowisko jest bezpieczne - pisze „Fakt”.

”Polityczna hucpa”, ”dęte zarzuty”

Cała sprawa wyszła na jaw wraz z aresztowaniem w 2014 Łukasza L., a następnie dodatkowe wątki ujawniono, gdy do aresztu trafił również jego przełożony i partner, Mieczysław O., poszerzając sprawę posła Gawłowskiego o zachodniopomorską ”aferę melioracyjną”. Pomimo wielowątkowego śledztwa i różnorodnego materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuraturę, szefostwo Platformy Obywatelskiej nie zamierza jednak współpracować z wymiarem sprawiedliwości, który uważa za podległy politykom PiS i kierujący się zemstą.

– Doszło do sytuacji, kiedy upolityczniona prokuratura uderza w posłów opozycji, próbując przykryć afery korupcyjne PiS, senatora Koguta, przykryć atak na niezależne sądy, niezawisłe sądy, przykryć wyprowadzanie Polski z Europy przez PiS, co skutkuje uruchomieniem art. 7 traktatu akcesyjnego. To wszystko PiS próbuje przykryć uderzając w posła Gawłowskiego. Poseł wyda oświadczenie dla prasy, ale chcemy jasno powiedzieć, że nie będziemy ulegać szantażowi i naciskom politycznym prokuratury Zbigniewa Ziobry i nie odpuścimy PiS-owi w walce. Traktujemy te ataki jako polityczne, a zarzuty jako dęte i pisane na polityczne zamówienie – stwierdził Sławomir Neumann na briefingu prasowym w Sejmie. Poseł PO dodał również, że "nie będzie polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry ustalała kto w Platformie pełni jaką funkcję”, tym samym Stanisław Gawłowski nie stracił stołka szefa struktur PO w Zachodniopomorskiem, ani fotela sekretarza generalnego partii.

- Nie widzę podstaw, by namawiać sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego do zrzeczenia się immunitetu. Immunitet powinien chronić opozycję przed politycznymi naciskami władzy. Po zniszczeniu niezależności prokuratury i sądów nie ma już gwarancji uczciwości wymiaru sprawiedliwości [...] Sposób przeprowadzenia akcji CBA i prokuratury przypomina praktyki Zbigniewa Ziobry z lat 2005-2007. To polityczna hucpa - tak z kolei w wywiadzie dla ”Rzeczpospolitej” sprawę komentował przyjaciel Gawłowskiego i szef PO, Grzegorz Schetyna.

Co dalej z sądami?

Najistotniejsze pytanie w całej sprawie brzmi zatem następująco: czy doszliśmy już do takiego momentu w życiu politycznym w Polsce, w którym politycy sami ustalają, jakie wyroki i śledztwa będą uznawać za sprawiedliwe? Jeśli sędzia Igor Tuleya wznowi postępowanie w sprawie legalności głosowania budżetu w sali kolumnowej Sejmu, to świadczy o niezawisłości trzeciej władzy, czy sympatiach wydającego wyrok? Wystarczy zapytać dowolnego polityka rządu i opozycji, a odpowiedzi będą sobie wzajemnie przeczyć. I to powinno nas dzisiaj najbardziej smucić. Rozchwianie łodzi o nazwie ”wymiar sprawiedliwości”, skutkuje całkowitym brakiem zaufania do jego wyroków. Nawet jeśli poprzedza je wieloletnie śledztwo i solidny materiał dowodowy. Skoro Hanna Gronkiewicz-Waltz może nazywać Komisję Weryfikacyjną "stalinowską" i nie uznawać jej wyroków, a czołowi politycy PiS-u mówią o protestach sędziów jako "kwiku kasty", co to ma myśleć i jak odnosić się do sądów zwykły obywatel?

Gdy senator PiS Stanisław Kogut otrzymał chwilę przed posłem Gawłowskim zarzuty korupcyjne, nikt nie mówił o ”politycznej hucpie”. On sam natomiast, w przeciwieństwie do sekretarza generalnego Platformy, zgłosił się do prokuratury, zamiast odmawiać możliwości przeszukania mieszkania i zasłaniania się immunitetem. Opozycja może mieć dziesiątki słusznych zarzutów dotyczących sposobów, w jaki władza zabiera się za ”orania” sądownictwa i organizowanie go od podstaw po swojemu. Jeśli jednak zacznie selektywnie traktować zarzuty wobec swoich ludzi, za każdym razem zbywając je argumentem o ”pisowskiej” naturze, to będzie w prostej drodze narracja samobójcza. Polacy nie znoszą, gdy władza działa za ostro, ale nie cierpią też polityków, którzy jak drobne cwaniaczki, zrobią wszystko, byle wykręcić się od odpowiedzialności.