Marcin Makowski: Minister edukacji Izraela przylatuje do Polski. Spotka się m.in. ze studentami i Gowinem

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, 7 lutego w Warszawie odbędzie się wizyta izraelskiego ministra edukacji, Naftaliego Bennetta. Przewidziane jest wystąpienia dla polskich studentów i rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. To próba załagodzenia kryzysu polsko-izraelskiego.

Według relacji izraelskich mediów, słowa, które wygłosi izraelski minister edukacji nie będą dla Polski korzystne z perspektywy dyplomatycznej. ”Jestem zdeterminowany aby powiedzieć to, co historia już zdążyła udowodnić - mianowicie, że Polacy mają udokumentowany udział w mordowaniu Żydów podczas Holokaustu. Lecę do Polski powiedzieć prawdę, tam gdzie ona się dokonała, i nie będzie to zależało od żadnego uchwalonego prawa” - stwierdził Bennett w komunikacie prasowym ministerstwa edukacji Izraela.