Marcin Makowski: Premier Morawiecki spotka się z izraelskimi dziennikarzami. Rząd rusza na medialną kontrofensywę?

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, 5 lutego do Warszawy przyleciała grupa czołowych izraelskich dziennikarzy. W planie m.in. wywiady z premierem Mateuszem Morawieckim dla izraelskich mediów oraz wizyta w najważniejszych miejscach polsko-żydowskiej historii.

Jak informują nas źródła zbliżone do otoczenia premiera Morawieckiego, w poniedziałek po 8 rano na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowała grupa ośmiu izraelskich dziennikarzy.

W planie kilkudniowej wizyty zaplanowano serię wywiadów z premierem Morawieckim, w których na użytek izraelskich mediów przedstawi on polską perspektywę polityczną oraz historyczną, towarzyszącą pracom nad nowelizacją ustawy o IPN oraz karania za przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy.

To kolejna po spotkaniu w Muzeum Im. Rodziny Ulmów w Markowej 2 lutego inicjatywa premiera, której towarzyszy dialog z przedstawicielami zagranicznych mediów. W planie wizyty izraelskiej delegacji uwzględniono najważniejsze miejsca pamięci polsko-żydowskiej oraz muzea. Jak dowiaduje się nieoficjalnie WP, Warszawa nie będzie jedynym miastem, uwzględnionym w planie pobytu dziennikarzy.

Informacje niezależnie potwierdza również izraelski portal internetowy inn.co.il. Jak czytamy w depeszy zamieszczonej w niedzielę późnym wieczorem, osobą współodpowiedzialną za logistyczną stronę przedsięwzięcia jest Jonny Daniels z fundacji „From The Depths”. - Dialog w tej sytuacji jest niesamowicie ważny, mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do większego zrozumienia między obiema stronami, dwoma narodami i społeczeństwami - mówi w rozmowie z portalem.