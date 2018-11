Marcin Makowski: Miało być o ”parabankach”, wyszła ”parakomisja”. Oto czego dowiedzieliśmy się z przesłuchania Donalda Tuska

Pytania jak wyjęte przez sierotkę Marysię z bębna maszyny losującej. Osobiste wycieczki, unikanie odpowiedzi, manifesty polityczne. Komisja ds. afery Amber Gold kończy się przesłuchaniem Donalda Tuska, które miało być wisienką na torcie. Okazało się jednak gonieniem za własnym ogonem - zarówno przesłuchujących, jak i przesłuchiwanego. Tylko Polski żal.

Sejmowe komisje śledcze wyczerpały swoją formułę i przestały mieć sens. Widać to było szczególnie po sposobie zadawania pytań oraz odpowiedziach dookoła tematu. Posłowie i posłanki niemal od początku, zamiast skupić się na samej sprawie parabanku i jej pokrewnych, szukali politycznych punktów zaczepnych. (”Czy zamiast atakować PiS , umie się pan wczuć w losy zwykłych ludzi, którzy stracili swoje majątki?” kontra Kownacki: "To nie jest komisja dotycząca MON". Tusk: "Jeszcze nie, wszystko przed nami”). W konsekwencji otrzymaliśmy kolejny odcinek posiedzenia instytucji, które cele ma szczytne, ale niewiele możliwości do sprostania tak wielowątkowej aferze, szczególnie, że w tle działań komisji z roku na roku coraz mnie jest meritum, a coraz więcej politycznego budowania kapitału przez poszczególnych jej członków. To, co miało być siłą sejmowych komisji, czyli transparentność i rodzaj otwartego dla szerokiej publiczności przesłuchania, zamieniło się w hyde park.

Były premier oraz jego syn ”ofiarami” afery Amber Gold, jak Morawiecki ofiarą GetBack. Donald Tusk osiągnął jeden strategiczny cel przesłuchania, o którym jeszcze dzień wcześniej raczej nie mógł marzyć. W jakiejś mierze udało mu się bowiem wykreować siebie oraz swojego syna Michała Tuska, jako ofiary przestępczej działalności Marcina P. Syn, były dziennikarz gdańskiej ”Gazety Wyborczej” dołączył bowiem do OLT Express ”chcąc realizować marzenia”, a problem było nie to (na co zwracała uwagę przewodnicząca Wassermann), że współpracuje z 9-krotnie karanym, szemranym biznesmenem, ale że służba kontrwywiadowcza państwa go przed niebezpieczeństwem nie ostrzegła. Przewodniczący Tusk uniósł się i stracił panowanie jedynie w tym momencie, w którym jako ojciec musiał bronić ”niesłusznie atakowanego i uczciwego syna”. A że syn wiedział, że ”OLT to lipa”, cóż. Również premierowi trzeba współczuć, bo czemu on winny, że ktoś na boku kręci nielegalne interesy? Taki sam problem ma przecież Mateusz Morawiecki, ”na warcie” którego rozegrała się afera GetBack - przekonywał Tusk. Bez mocnej kontry komisji.