Marcin Makowski: Marsz Bez Właściwości. Jak Platforma może zyskać na stępieniu radykalizmu

Marsz Wolności, który przeszedł ulicami Warszawy, w niczym nie przypominał atmosfery sprzed dwóch lat. Senny, piknikowy, mniej liczny. Z masą upadłościową po KOD i Nowoczesnej. Zwycięzca w tym rozdaniu wydaje się tylko jeden: Grzegorz Schetyna.

Nowa twarz Platformy

To co dzisiaj promuje Platformę, stanowi umiejętne podkreślanie błędów PiS-u w wymiarze realnie dotykającym przeciętnego wyborcę: punktowanie za nagrody, wykorzystywanie samolotów rządowych jak taksówek, brak empatii wobec protestujących rodzin niepełnosprawnych. A, że Platforma robiła właściwie to samo, kiedy rządziła? Co za różnica, jak już wspomniałem, pamięć ludzka bywa ulotna. ”Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem mamy właśnie tyle, w sam raz tyle, żeby przywrócić Polsce normalność” – głosiło jedno z haseł Marszu, które Platforma promowała na Twitterze. Czy to nie najpiękniejszy manifest politycznego lania wody, jaki można sobie wyobrazić? Kto nie chciałby się podpisać pod postulatem ”większej wolności”? Tak też wyglądały motywacje protestujących, pytanych przez reportera TVN24 o powody wyjścia na ulice. Ludzie maszerowali; ”za normalnością”, „za wolnością”, za „państwem prawa”, ”za Europą”. Szli ”z jednej strony z nadzieją, z drugiej z nienawiścią w sercu”, „broniąc Polski przed PiS-em”. Co by się nie działo, z tymi samymi postulatami mogą ruszyć za rok, dwa – a przy czarnym dla nich scenariuszu – i za sześć.