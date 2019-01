Marcin Makowski: Kulisy spotkania Kaczyński-Salvini. ”Prezes uradowany”, jest zaproszenie do Włoch

Niespełna dwie godziny trwało spotkanie pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a wicepremierem Włoch Matteo Salvinim na Nowogrodzkiej. Jak twierdzą jego uczestnicy, z którymi rozmawiała WP, ”atmosfera była bardzo serdeczna”, a Jarosław Kaczyński przyjął zaproszenie do Mediolanu.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS (Krzysztof Sobolewski / PiS, Fot: Krysztof Sobolewski)

- Widzę, że pan bardzo popularny, bo wszędzie wokoło tylu dziennikarzy - tymi słowami miał przywitać Jarosław Kaczyński wicepremiera Włoch Matteo Salviniego. Od około 15 do 16:40 trwało spotkanie pomiędzy wiceszefem włoskiego rządu i ministrem spraw wewnętrznych a prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, którego w rozmowach wspierali również wicemarszałek Senatu Adam Bielan, europoseł Tomasz Poręba, prof. Ryszard Legutko i minister Anna Maria Anders. O tym, jaka może być tematyka rozmów pisaliśmy na Wirtualnej Polsce już we wtorek, 8 stycznia.

- Rozmowy były bardzo udane, prezes był uradowany. Od samego początku podkreślał, że jako Włosi i Polacy mamy wiele wspólnych tematów i relacji biznesowych- mówi nam jedna z osób obecna podczas wydarzenia. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, szef PiS-u przyjął zaproszenie do Włoch wystosowane ze strony Matteo Salviniego. - Prezes powiedział, że zna Rzym, ale nie był w Mediolanie, na co wicepremier odparł, że to jego miasto i koniecznie zaprasza na kontynuowanie rozmów - słyszymy. Jeśli zdrowie dopisze i w marcu planów nie pokrzyżuje planowana operacja kolana Jarosława Kaczyńskiego, właśnie w tym mieście dojdzie do wznowienia dyskusji w formacie międzyrządowym. Właśnie to zagadnienie, tj. przeniesienie ciężaru z dyskusji partyjnych na szczebel ministerialny, ma być następnym krokiem w relacjach polsko-włoskich.

Na Nowogrodzkiej skupiono się również na omawianiu korzyści płynących z zaangażowania w NATO. Zgodnie z naszymi informacjami, premier Salvini sam poruszył w tym kontekście temat swojego stosunku do Rosji mówiąc, że ”wie i rozumie jakie Polska ma nastawienie w tej dziedzinie”. - W pewnym momencie padły słowa o tym, że rzeczą która łączy oba rządy jest jednak nieprzychylny stosunek mediów, które krytykę Ligi i PiS-u często sprowadzają do zarzucania poglądów neofaszystowskich - mówi rozmówca Wirtualnej Polski.

Jarosław Kaczyński, dyskutując o zagadnieniach migracyjnych w Unii, podziękował włoskiemu politykowi za to, że broni on południowej granicy kontynentu przed procederem nielegalnej imigracji. Ten z kolei odparł, że z jego perspektywy najważniejsza jest obecnie walka z gangami nielegalnie szmuglującymi ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy często narażają ich podczas tego procederu na śmierć. ”Mam z tego powodu w kraju wielu wrogów, ale im bardziej mnie krytykują, tym większe poparcie zyskuję w społeczeństwie” - miał powiedzieć Salvini, z czym zgodził się Kaczyński.

Według źródeł WP, pobieżnie omówiona została również współpraca w kontekście wyborów do Europarlamentu i stworzenia sojuszu partii prawicowych i konserwatywnych ”w nowym rozdaniu”. To zagadnienie ma być kontynuowane na wiosnę podczas spotkania we Włoszech, które wedle stanowiska szefa PiS-u, będzie prowadzone również z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ”zainteresowanego współpracą”.

Kolejne spotkanie w cyklu przygotowawczym do debaty międzyrządowej odbędzie się już w przyszłym tygodniu podczas wizyty minister Anny Marii Anders w Rzymie i Mediolanie. - Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych rozmów - mówi nam Anders. - Przyjaźń polsko-włoska trwa od wielu dekad, widziałam to zwłaszcza w kontekście żołnierzy armii mojego ojca, którzy często pozostawali we Włoszech, zakładali tam rodziny. Krew naszych rodaków jest na tej ziemi, to nas zbliża. Salvini zapowiedział mi osobiście, że będzie uczestniczył w rocznicy bitwy o Monte Cassino 18 maja wraz z polską delegacją - mówi minister.