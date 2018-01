Marcin Makowski: Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej: ”Chwała Antoniemu Macierewiczowi”, czyli wojny na prawicy nie będzie

Choć niektórzy spodziewali się, że na pierwszej miesięcznicy po rekonstrukcji rządu wielkim nieobecnym będzie Antoni Macierewicz, nic takiego nie miało - i prawdę mówiąc nie mogło mieć - miejsca. Były minister obrony, choć w drugim rzędzie, uczestniczył zarówno w porannej mszy, jak i wieczornym marszu. Jarosław Kaczyński podziękował mu również za ”pełnioną misję i obronę krzyża”. Czy to wystarczy dla zachowania jedności prawicy?

Jarosław Kaczyński podziękował podczas 93. miesięcznicy smoleńskiej Antoniemu Macierewiczowi i zaapelował o zaufanie (PAP)

Grzegorz Schetyna, w jednym z pierwszych komentarzy po rekonstrukcji rządu wysunął tezę o ”wojnie domowej na prawicy”, która wybuchnie między zwolennikami Antoniego Macierewicza (twardym jądrem PiS), a obozem prezydenckim, gowinowcami i ludźmi Morawieckiego (centrowymi technokratami). O ile napięcie i zarzuty kierowane pod adresem Andrzeja Dudy przez część obozu konserwatywnego faktycznie sugerowały powstanie niemożliwego do odbudowania pęknięcia - publicystyka to jedno, a polityka drugie.

“Marsze nie będą już potrzebne”

Jarosław Kaczyński swoim przemówieniem na pierwszej w 2018 r. miesięcznicy smoleńskiej udowodnił, że zdecydowanie bieglej porusza się właśnie w przestrzeni pragmatycznego sprawowania i utrzymania władzy, nieprzypadkowo rozkładając akcenty swojego przemówienia. Jak zwykle było ono dosyć krótkie, jak zwykle zawierało stwierdzenie, że ”prawda jest coraz bliżej”, ale tym razem z jedną różnicą. Wiemy już, że miesięcznice skończą się dokładnie w ósmą rocznicę katastrofy, ale tym razem Jarosław Kaczyński potwierdził ten fakt bez żadnego cienia wątpliwości: ”(…) w tym roku dojdziemy do prawdy, i te marsze nie będą już potrzebne”.

Dlaczego przez tyle lat były? Tutaj również bez zaskoczeń prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział to, o czym jego zwolennicy mogli usłyszeć wielokrotnie: ”Nie mogliśmy przejść do porządku dziennego nad tym, co stało się w Smoleńsku”. Jednak dopiero po tych słowach padła najważniejsza deklaracja wieczoru. Chodzi o oficjalne podziękowanie Antoniemu Macierewiczowi za ”pełnioną misję”, oraz bycie jedną z tych osób, którzy ”nie dali zapomnieć o tragedii, jak tego chciał pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski”. - Chwała tym, którzy walczyli o prawdę i bronili krzyża, na czele z Antonim Macierewiczem - stwierdził Kaczyński, następnie wśród zgromadzonych rozległy się okrzyki: ”Antoni, Antoni!”.

“To, o co was teraz proszę, to zaufanie”

Można powiedzieć, że to rytualny gest, który niewiele zmienia, a na pewno nie przywróci Macierewiczowi jego ministerstwa. Można również słusznie zapytać dlaczego - skoro był tak ważną figurą - nie dano mu przeprowadzić śledztwa smoleńskiego do końca, i opublikować ”długo oczekiwanej prawdy” za trzy miesiące. I właśnie w takich okolicznościach pożegnać się z byłym współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników? Macierewicz schowany był z resztą tak głęboko w tłumie, że nie wyłapały go w tym momencie nawet kamery TVP Info. Pierwsze skrzypce grali natomiast Ryszard Czarnecki, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, czy Jacek Kurski.