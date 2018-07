Marcin Makowski: Izrael będzie uczyć wycieczki o "polskim antysemityzmie". To jawny sabotaż

Naftali Bennett, szef izraelskiego Ministerstwa Edukacji, w reakcji na ”kłamliwe” porozumienie premierów Morawieckiego i Netanjahu, chce wprowadzić obowiązkowe lekcje o "roli Polaków w Holokauście". To sabotaż dialogu polsko-żydowskiego. I sygnał, że porozumienie nie zamknęło debaty.

A skoro coś ugraliśmy, należało to wszystkim ogłosić, publikując dokument w trzech językach w światowej prasie. Odbyło się to bez koordynacji z izraelską stroną negocjacji. Ta najpierw wyraziła swoje zaskoczenie, a później zaczęła w sposób kontrolowany ujawniać stopniowo szczegóły tajnych rozmów i ustaleń.

Dyplomatyczne kunktatorstwo

Pytanie zasadnicze w tym przypadku brzmi: czy jako kraj mieliśmy prawo "celebrować sukces", którym niewątpliwie było skłonienie Benjamina Netanjahu do podpisania korzystnego dla Polski porozumienia? W końcu nie był to tekst poufny. Odpowiadam: mieliśmy. Tak samo, jak mamy prawo walczyć z kłamstwami historycznymi.

W dyplomacji i polityce nie wygrywa jednak ten, kto ma rację, ale ten, kto przewiduje następstwa wydarzeń i wie, jakiej bitwy uniknąć, aby wygrać wojnę. Kunktatorstwo z polskiej perspektywy jest bowiem nie tyle rozwagą, co powinnością, jak w każdym starciu, w którym wróg dysponuje przewagą liczebną.

W przypadku narracji historycznej, nie liczy się jej jednak dywizjami, ale siłą przebicia. Akurat tu Izrael - i część środowisk żydowskich w USA - mają ją nieporównywalnie większą od stu Polskich Fundacji Narodowych. I tyle. Nie powinniśmy czuć wstydu, spuszczać po sobie uszu, ale po prostu dostosowywać metody do posiadanych zasobów i opisywać rzeczywistość bez zbędnego lukrowania. Oczywiście - choć można mieć uwagi do polskiego rządu - aby udało się zażegnać konflikt, do tanga trzeba dwojga.