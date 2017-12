Marcin Makowski: Grzegorz Schetyna odgrzewa antypisowskiego kotleta

Kolejna rada programowa, kolejna konwencja, kolejny zlot Platformy Obywatelskiej, i cały czas ten sam scenariusz. Odgrzewanie antypisowskiego kotleta, kasandryczne wizje stanu polskiej demokracji, groźby rozliczenia winnych i stawianie reszty opozycji przed faktem dokonanym. Pozytywnego przesłania - właściwie brak. W taki sposób można utrzymać stan posiadania, ale wyborów się nie wygra.

Nihil novi na opozycji

Schetyna nie wyszedł z żadnym przedyskutowanym wcześniej pomysłem, nie ogłosił przełomowego aliansu, nie powiedział niczego ponad znaną śpiewkę, podszytą szantażem emocjonalnym. Nic dziwnego, że chwilę później Katarzyna Lubnauer pytana przez dziennikarzy o propozycję kolegi z Platformy, odparła z uśmiechem, że oczywiście idea zjednoczenia jest słuszna, ale ”Schetyna w swoim stylu najpierw zapowiedział ją publicznie”, zamiast usiąść na spokojnie do stołu negocjacji. I potraktować Nowoczesną oraz PSL podmiotowo, a nie jak przystawki do głównego dania, które zaserwować wyborcom może tylko PO.

Permanentny antypis

Za ciekawy pomysł można natomiast uznać próbę budowy społecznego ruchu, który będzie nadzorował kolejne wybory. - Zacznijmy budować Ruch Obrony Wyborów już dziś. W każdym województwie, w każdym mieście i gminie. Niech Ruch Obrony Wyborów stanie się nową "Solidarnością", która połączy Polaków. Apeluję do wszystkich koleżanek i kolegów z Nowoczesnej, przywróćmy Polakom nadzieję. Współpracujmy - zaapelował Grzegorz Schetyna do liderów opozycji. Jeśli ten plan się uda, na pewno będzie stanowić silny argument w rękach szefa PO przed rokiem 2019. Nie sposób przy tym jednak nie zauważyć, że gdy w lutym 2015 prawica tworzyła swój Ruch Kontroli Wyborów, był on przez niektórych polityków ówczesnej władzy zbywany machnięciem ręki. - Nikt by z nas nie wpadł na pomysł dwa, trzy lata temu, że trzeba będzie pilnować demokratycznych wyborów - odparł podczas swojego przemówienia Sławomir Neumann. Bardzo krótka pamięć.