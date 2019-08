Makowski: "Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z konstytucją? Kolejna ważna sprawa robiona po łebkach" [OPINIA]

Sąd Okręgowy w Częstochowie - nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, że ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją i prawem unijnym. W związku z tym przywrócił świadczenia emerytalne sądzącemu się z państwem funkcjonariuszowi. Przekroczył uprawnienia? Być może, ale mści się tutaj załatwianie przez PiS spraw po łebkach.

To miała być ustawa przywracająca elementarne poczucie sprawiedliwości. W retoryce Prawa i Sprawiedliwości dezubekizacja oznaczała obcięcie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz służb jej pokrewnych w czasach PRL do najniższej stawki w Polsce. Na chłopski rozum, kto chciałby protestować przeciw ucinaniu, często niezwykle wysokich emerytur osobom, których praca polegała na śledzeniu, sabotowaniu i zamykaniu ludzi antykomunistycznej opozycji oraz Kościoła?

Sprawiedliwość. Ale jaka?

Właśnie na tej postawie, tj. sprzeczności ustawy z 2016 r. z Ustawą Zasadniczą, Sąd Okręgowy w Częstochowie zadecydował, aby byłemu funkcjonariuszowi milicji, a następnie SB, który zajmował się kontrolą korespondencji, przywrócić odebrane trzy lata temu świadczenia. Do tej pory żaden sąd nie zdecydował się na podobne rozwiązanie, zawieszając postępowania do czasu zabrania głosu na temat konstytucyjności przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, który zajmuje się sprawą od 24 stycznia 2018 roku.

Sędzia bierze sprawy w swoje ręce

I tutaj w istocie leży ciężar problemu pokazujący, że doszliśmy w polskim wymiarze sprawiedliwości do momentu, w którym Sądy Okręgowe nie zwracają uwagi na Trybunał Konstytucyjny, ten ociąga się z wydaniem wykładni prawa, a ustawodawca - pomimo świadomości grząskiego gruntu, po którym stąpa - wprowadza w życie zapisy, które na mocy odpowiedzialności zbiorowej dotykają 38 tys. osób. W bardzo różny sposób związanych z Służbą Bezpieczeństwa czy działalnością antyopozycyjną w latach Polski Ludowej. Choć ta sama ustawa daje prawo do odwołania od decyzji, w praktyce również nie działa, bo na 26 tys. złożonych odwołań, do tej pory wydano wyroki w... pięciu przypadkach. System okazał się niewydolny.

Co dalej z dezubekizacją?

Czy można to było przewidzieć? Napisał prawo, które nie będzie tak dziurawe, a jednocześnie będzie miało realny, a nie tylko symboliczny wymiar przywracania dziejowej sprawiedliwości? Z pewnością dało się to zrobić, ale wymagało to od rządzących więcej czasu, rozwagi i braku pokus pisania ustaw pod własny elektorat, co z resztą dostrzegł i sam prezydent Andrzej Duda w przypadku analogicznej ustawy degradacyjnej w styczniu 2018 r. (miała ona odbierać stopnie wojskowe oficerów armii PRL-u).