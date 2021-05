Makowski: "To nie jest konflikt, to przebiegunowanie polskiej opozycji" [OPINIA]

Lewica i Szymon Hołownia w dużej mierze odrobili tę lekcję, być może dlatego, że czytali badania opinii publicznej, która od dłuższego czasu w przytłaczającej większości mówiła: "dogadajcie się, my tych pieniędzy naprawdę potrzebujemy". Ostatecznie Platforma tak bardzo zakiwała się w swoim polskim "House of Cards", że zamiast dzisiaj to sobie przypisywać zwycięstwo nad Polexitem, o mały włos głosowałaby tak samo jak Solidarna Polska i Konfederacja.