Makowski: "Temat dekoncentracji mediów wraca jak bumerang. Dlaczego tym razem ma się udać?" [OPINIA]

Prace nad projektem ustawy trwały już w 2016 roku, a w 2017 powstał gotowy dokument, który leżał na biurku wicepremiera Piotra Glińskiego. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewniano wtedy, że "na pewno zostanie on uchwalony w 2018 r.". W tymże 2018 roku zapowiadano, że media zostaną zdemonopolizowane jesienią, przed wyborami samorządowymi. Gdy i to nie wyszło, w roku 2019 tłumaczono, że rząd zajmie się tematem pod koniec 2019 r., po wyborach parlamentarnych.

Tyle że politycy Zjednoczonej Prawicy nie mówią niczego nowego - a jak widać - wcześniej wielokrotnie ich plany rozmijały się z rzeczywistością. – Chcemy, żeby ustawa dekoncentracyjna jesienią weszła pod obrady Sejmu. Chciałabym, żeby zapisy były dokładnie takie jak we Francji, ponieważ to są już sprawdzone wzorce – zapowiedziała niedawno w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka.

– W moim przekonaniu wprowadzenie nowej ustawy to są nowe warunki gry i trzeba się do nich dostosować. Nikt nie mówi o zabieraniu, trzeba będzie odkupować od kapitału niemieckiego, szwajcarskiego media – dodawał w TVP Info Ryszard Czarnecki.

– Co do zasady jakiekolwiek rozwiązania, które przyjmujemy na wzór francuski czy niemiecki, od razu wywołują reakcję tych rzeczonych państw, że to są działania wbrew praworządności czy demokracji. Tak to już jest, że rozwiązanie przyjęte w Niemczech czy we Francji wywołuje taką reakcję - mówił z kolei Tomasz Rzymkowski.