Mosbacher: "Nie ingerowałam w politykę, prostowałam kłamstwa. Nie ma miejsca na nienawistną retoryką" [WYWIAD]

Georgette Mosbacher (Ambasador USA w Polsce): W mojej polemice nie chodzi o partie polityczne, tutaj nic się nie zmieniło. Odpowiedziałabym tak samo, niezależnie od tego, kto by był autorem słów – po prostu zawsze staram się prostować fałszywe stwierdzenia. A wypowiedzi o stacji TVN były zwyczajnym kłamstwem. Może mi się nie podobać, co niektóre media o mnie mówią, ale z całego serca popieram ich prawo do formułowania takich opinii. Powinien to rozumieć każdy, kto funkcjonuje w życiu publicznym. Mówiąc jeszcze konkretniej – nie podoba mi się to, co słyszę i oglądam na CNN, ale to nie oznacza, że będę się domagała zamknięcia tej stacji.