Makowski: "Start 'Ruchu 4 czerwca' Tuska miał uświetnić Obama. Nie wyszło. Będą Clintonowie?" [OPINIA]

Donald Tusk niechętnie wypowiada się w mediach na temat swojej nowej inicjatywy społecznej, której robocza nazwa - "Ruch 4 czerwca" - weszła już do politycznego obiegu. Jak wskazują źródła WP, przedsięwzięcie jest poważne. Na gdańskie obchody wyborów 1989 miał przyjechać Barack Obama. Były prezydent miał się jednak wymówić brakiem czasu, choć powód był prozaiczny.

- Nie będę udawał, że to nie moja wojna czy, że to nie moje wybory, bo to są też moje wybory - powiedział szef Rady Europejskiej 20 lutego w "Faktach po Faktach”, odnosząc się do planowanego na jesień starcia o polski parlament. Jak dodał, nowa partia polityczna nie jest w tej chwili w Polsce potrzebna, jednak sytuacja zmienia się, gdy pod uwagę weźmiemy powstanie organizmu ponadpartyjnego.