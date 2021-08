Makowski: Stand-up Platformy przyszłości. Tusk i Trzaskowski w taktycznym sojuszu [OPINIA]

Gorzej było już niestety, gdy z poziomu organizacji, emocji, gestów i PR-owych obrazków, przeniesiemy się na treść rozmów. Ta była jednak zaskakująco wtórna. Pomimo sugestii zarówno Tuska, jak i Trzaskowskiego, że rozumieją, czym żyją młodzi (klimat, uczciwe umowy o pracę, mieszkania, ekologia, tolerancja), zwłaszcza były premier poruszał się retorycznie po orbicie krążącej wokół PiS-u. "Wiem, jak pogonić tych wszystkich, którzy z polskiej polityki czynią piekło dla nas wszystkich nie do zniesienia. Wiecie, to potrwa 2, maksimum 3 lata", "Wywołanie kryzysu na granicy to spotkanie złych intencji złych polityków. Z jednej strony mamy Łukaszenkę, z drugiej Kaczyńskiego", "Jego idea i jego umysłowość nie jest atrakcyjna, chyba nawet dla 12-latków" - to akurat o Czarnku.