Makowski: "Rząd w trybie home office. Dlaczego tak późno?" [OPINIA]

W poniedziałek Andrzej Duda w orędziu zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej, która miała przedstawić ekonomiczny plan odpowiedzi na koronawirusa. Tego samego dnia wieczorem dowiedzieliśmy się, że jednym z 205 zakażonych w Polsce jest również minister środowiska, Michał Woś. Dalej sprawy potoczyły się już szybko - cały rząd został wysłany na badania oraz objęty krótkotrwałą kwarantanną. We wtorek rano prezydent, zgodnie z oczekiwaniami, zapowiedział przesunięcie Rady przynajmniej na środę. Teraz wiemy już, że nawet jeśli posiedzenie się odbędzie, to w zupełnie innej rzeczywistości. Na dłuższe odosobnienie zostało bowiem odesłanych 15 członków Rady Ministrów. Pytanie, dlaczego tak późno?

"Mogę od razu potwierdzić, że jak ktoś jest zdrowy, to ma wynik ujemny, ale za pięć dni on może być dodatni" – mówił w jednym z wywiadów wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Przypomniał tym samym znaną w środowisku prawdę, że jakiekolwiek testy nie oddają stanu faktycznego rozprzestrzeniania się pandemii, a jedynie iluzoryczną estymację tego, w którym momencie była kilka, kilkanaście dni temu. Wielu zarażonych roznosi bowiem koronawirusa bezobjawowo, a same testy nie są go w stanie wykryć we wczesnej fazie. Dlaczego zatem rząd, mając świadomość częstych kontaktów z urzędnikami w terenie, tak długo zwlekał z zastosowaniem procedur, o które apelował do wszystkich obywateli?