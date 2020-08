Makowski: "Rekonstrukcja przed rekonstrukcją. Odejście Czaputowicza to zły sygnał dla rządu" [OPINIA]

O tym, że Jacek Czaputowicz - nazwany kiedyś przez Jarosława Kaczyńskiego "eksperymentem" na stanowisku szefa resortu spraw zagranicznych - zamierza odejść, opinia publiczna dowiedziała się z… wywiadu prasowego. To właśnie w tej formule w drugiej połowie lipca w "Rzeczpospolitej" Czaputowicz przypomniał, że umówił się z Mateuszem Morawieckim na "kontynuowanie swojej misji" do wyborów prezydenckich, a po nich będzie "dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji".

Owszem, dymisja Czaputowicza, mimo że jeszcze wczoraj negocjował z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej, rozmawiał o sytuacji na Białorusi z premierem Albanii czy witał w Polsce Walera i Weranikę Capkałów, nie jest dyplomatycznym końcem świata. Po rozdzieleniu kompetencji zagranicznych i de facto wycięciu z MSZ-u europejskiego kawałka tortu, które jako minister do Spraw Unii Europejskiej przejął Konrad Szymańskich, pozycja Czaputowicza słabła. Od dawna to również nie on, ale Pałac Prezydencki do spółki z MON-em, przejęli inicjatywę w wojskowo-energetycznych negocjacjach z Amerykanami. Czaputowicz - dyplomata z wykształcenia ale nie z praktyki - pełnił w tej układance rolę administratora. Nie kreował polityki zagranicznej rządu, a po tym, gdy szczyt bliskowschodni w Warszawie okazał się fiaskiem, chyba nie miał już nawet takich ambicji.