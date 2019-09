Makowski: "Pseudodebaty wyborcze. Dlaczego politycy nie szanują swoich elektoratów?" [OPINIA]

Merytoryczna dyskusja o państwie, służbie zdrowia, edukacji, podatkach, ekologii i mediach. Przygotowani i doskonale czujący problemy społeczne politycy. Bezstronna formuła spotkania, transmitowana przez największe telewizje. Liderzy poszczególnych frakcji w konstruktywnym sporze. Tego wszystkiego w Polsce nie zobaczymy. Bo debaty wyborcze stały się żartem.

Wzajemne apele o udział w debatach, proponowanie spektakularnych starć ideowych, wizje erystycznych popisów i passusów, które zmieniają losy wyborów. O tym marzy każdy poseł, minister, lider frakcji. Tylko gdy przychodzi do pragmatycznej politycznej rzeczywistości, ci, którzy mają stabilną pozycję i więcej do stracenia - odpuszczają. Opozycja natomiast tak bardzo przebiera nogami, aby odwrócić losy spotkania w ostatniej minucie, że zazwyczaj wypala się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Degradacja debaty wyborczej

Tymczasem, analogicznie jak choćby przed wyścigiem do Europarlamentu , również przed wyborami nazywanymi szumnie "najważniejszymi w historii III RP", otrzymujemy wyrób debatopodobny. A nie dyskusję na najwyższym szczeblu, na jaką wszyscy zasługujemy. We wtorek w TVP wystąpi bowiem skład, który mógłby obsadzić jeden z porannych programów politycznych w weekend, a nie debatę o przyszłości kraju.

Oto bowiem na retoryczną szermierkę wyruszą: Jacek Sasin (PiS), Borys Budka (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Andrzej Rozenek (Lewica) i Jacek Wilk (Konfederacja). Najprawdopodobniej niczego innego już do końca kampanii nie otrzymamy, a jeśli ktoś nie ogląda Telewizji Publicznej, także i tego wspomnianego show nie ujrzy, bo żadne inne telewizje go nie transmitują.

Na Zachodzie potrafią. Dlaczego my nie umiemy?

Trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie - to po prostu kpina z demokracji. Nie chodzi bowiem o to, aby z debat robić jej najważniejszy instrument, ale aby zmusić polityków do odrobiny wysiłku, konfrontacji i wytrzymania presji przeciwnika. Bez publicznego sprawdzenia tych kompetencji oddajemy bowiem władzę w ciemno.