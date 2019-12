Makowski: "Prezydent Hołownia, kandydat "ok boomerów"? To będzie trudne" [OPINIA]

Kaznodziejski ton przemówienia, obudowanego całą serią banałów o byciu "prezydentem wszystkich Polaków", który chce "przywrócić politykę ludziom". Tyle zapamiętałem z wieczoru, w którym Szymon Hołownia ogłosił swój start. Nie kupuję jego fajno-katolickiego wizerunku ani mglistej wizji państwa. Ostatnią rzeczą jaką bym jednak zrobił, to zlekceważył jego kandydaturę.

Hołownia - czas na zmianę pokoleń?

To, co sprzedawało się w felietonach albo jako bon-mot w telewizji śniadaniowej, w twardych realiach kampanii sprawdzić się nie musi. To inna poetyka, inny odbiorca i różne sceny - a nie ambona, bo tak to chwilowo i Hołowni wyglądało. Dlatego Hołownia w drugiej części swojego przemówienia i w wywiadzie po nim, postawił na inną narrację. "Zabrali nam politykę? Upartyjnili? To my ją sobie odbierzemy" – stwierdził Hołownia w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym". Postulat zmiany pokoleniowej na szczycie przewijał się również jako lejtmotyw w Gdańsku. Połączony z retoryką proekologiczną i przypominającym start Wiosny Roberta Biedronia klimatem "rodzenia się nowej siły" może być dzisiaj najmocniejszym atutem w rękawie byłej gwiazdy TVN.