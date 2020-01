Makowski: "Papież to też człowiek. Potrafi się wkurzyć, a potem przeprosić" [OPINIA]

W Nowy Rok, być może ze względu na brak ciekawszych tematów, świat obiegło wideo z Franciszkiem szarpanym za rękę przez wierną. Głowa Kościoła nie zachowała się jednak jak święty, tylko jak normalny człowiek. Papież powiedział kilka gorzkich słów i "trzepnął" po rękach kobietę. Po jakimś czasie przeprosił. Robić z tego test na "prawdziwą twarz Franciszka" to absurd.

Tylko czy mówilibyśmy tak samo, gdyby podobna sytuacja spotkała nas? Gdyby ktoś zaczął nas szarpać w tłumie ludzi? Czy wtedy zareagowalibyśmy uśmiechem, miłym słowem, stoicką cierpliwością? Z pewnością nie. Dlaczego w takim razie niektórzy chcieliby sądzić, że papieża te same - ludzkie emocje - nie obowiązują? Czy to, że codziennie się modli, rządzi Kościołem katolickim i mówi o Jezusie pozbawia tego pochodzącego z temperamentnej Ameryki Południowej człowieka układu nerwowego?

Owszem, w idealnym świecie Franciszek zachowałby się jak parodiujący go na stoku narciarskim były wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini, który chwytającą go za rękę znajomą w sposób żartobliwy przytulił i pogłaskał. To naturalne, że takiego papieża - świętego, który nie stąpa po ziemi, ale świat ogląda z obłoków - chcielibyśmy sobie wyobrażać. Tyle że tacy ludzie nie istnieją. Są natomiast ci, którzy po fakcie potrafią się zakłopotać, zmieszać, przeprosić. I właśnie to zrobił Franciszek następnego dnia, mówiąc publicznie, że dał zły przykład i jest mu z tego powodu przykro.