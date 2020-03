Makowski: "Pandemia wymaga odważnych decyzji. To sprawdzian z dojrzałości państwa" [OPINIA]

Tutaj już nie ma miejsca na półśrodki. W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił zamknięcie granic Polski, międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego, ograniczenie pracy barów, pubów i galerii handlowych. Wszystko przy utrzymaniu otwartych sklepów i przepływu towarowego. Innej decyzji być nie mogło. Dzięki temu mamy szansę wygrać z koronawirusem.

To nie jest przesada, panika, efekciarstwo - działające od niedzieli 15 marca zamknięcie granic, ograniczenie transportu międzynarodowego oraz aktywności społecznej, jest po prostu niezbędne. To, co premier Mateusz Morawiecki zakomunikował na konferencji obok ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, stanowi punkt zwrotny w myśleniu o walce z koronawirusem w naszym kraju. Kończy się czas bagatelizowania zagrożenia, funkcjonowania w zawieszeniu pomiędzy paniką a bezmyślnością - przychodzi okres zdyscyplinowania się całego społeczeństwa oraz rozsądnego zastosowania do zaleceń służb epidemiologicznych.

Paradoksalnie, bo przecież każdemu z nas bez wyjątku życie mniej lub bardziej stanęło na głowie, powinniśmy się cieszyć z takiego obrotu wypadków. Państwa, które nie zareagowały stanowczo i z wyprzedzeniem, dzisiaj są europejskim epicentrum rozprzestrzeniania się choroby. Polska ma jeszcze ostatni możliwy moment na to, aby nie powtórzyć scenariusza Włoch, Hiszpanii czy Francji i musi - a właściwie już to zrobiła - uczynić wszystko, aby chronić swoich obywateli.

Co de facto ulegnie zmianie? Przez jakiś czas nasze przyzwyczajenia. Nadal będziemy mogli zamówić ulubioną pizzę czy zjeść sushi, ale na wynos i poza budynkiem lokalu. Mszę świętą, osoby wierzące będą mogły obejrzeć w telewizji i internecie. Wszyscy wracający Polacy do kraju wjadą, ale po odbyciu domowej kwarantanny, wynoszącej 14 dni. To naprawdę nie jest koniec świata, ale coś co sprawi, że gdy przyjdzie lato będziemy mogli powoli wrócić w skali globalnej do normalnego funkcjonowania.