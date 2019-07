Makowski: "Nawet, jeśli Unia 'łamie reguły', tej porażki można było Beacie Szydło oszczędzić" [OPINIA]

Beata Szydło nie musiała drugi raz w ciągu tygodnia znosić porażki w Europarlamencie. Nawet jeśli Unia gra nieczysto, albo się tę grę rozumie i umie kontrować, albo nie bierze w niej udziału. Inaczej skazuje się swojego najmocniejszego zawodnika na "przeczołganie" po unijnych salonach. A to już polityczny masochizm.

Druga porażka w świetle kamer w Brukseli, trzecia, jeśli liczyć powrót po słynnym "27:1". Beata Szydło , choć z rekordowym mandatem w kraju, nie jest w stanie przebić sufitu w Europarlamencie, który nie chce byłej premier w roli przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych. Pisząc precyzyjniej, w zeszłą środę nie chciał w proporcjach głosów 27 do 12, w poniedziałek 34 do 19, przy dwóch europarlamentarzystach wstrzymujących się. Czy można było takiej sytuacji uniknąć? I tak, i nie.

Unia gra nieczysto

Przy pierwszym głosowaniu dało się przecież użyć emocjonalnego argumentu "zdrady brukselskich elit". Choć brzmi on jak żalenie się na starszego brata, który obiecał podzielić się tortem, ale po kryjomu przed rodzicami zjadł go sam, faktem jest, że frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, których jedyną kandydatką na szefowej komisji była Beata Szydło, miała otrzymać to stanowisko "w pakiecie". W analogicznych sytuacjach, głosowanie jest zazwyczaj formalnością, o czym świadczy stosunkowo bezproblemowe obsadzenie foteli wszystkich innych szefów komisji.