Makowski: "Na co komu taka debata prezydencka? Prawdziwa polityka działa się na Nowogrodzkiej" [OPINIA]

Po pierwsze, od strony wizualnej i technicznej nie można mieć do całego wydarzenia żadnego zarzutu. Przy tym budżecie i możliwościach technologicznych nie było jednak innej opcji. Owszem, da się pomarudzić, że studio nieco za ciemne, światło na twarzach kandydatów za ostre, a oni dziwnie bladzi, ale to detale. Również sam prowadzący - Michał Adamczyk - zachował się profesjonalnie. Wyjaśnił reguły, zadał pytania, raczej unikał złośliwości oraz komentarzy, które wykraczałyby poza zakres jego kompetencji jako dziennikarza. Ten odcinek na plus. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. O ile szczegółami można nazwać same pytania, czyli istotę debaty.