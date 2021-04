Makowski: "Kto powie 'dosyć' Krystynie Pawłowicz?" [OPINIA]

Co jednak zrobić, gdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego świadomie narusza te granice? Co zrobić, gdy w mediach społecznościowych podaje nazwę szkoły, jej dokładny adres, nazwisko dyrektorki oraz fragmentaryczne informacje o tym, że miała ona "doprowadzić do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, by zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca per (tutaj imię - przyp. red.), jak chcieli rodzice"? Pawłowicz dodaje przy tym, że "zlekceważono dane aktów stanu cywilnego".