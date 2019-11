Makowski: "Emerytury stażowe? 'Prezent', nad którym prezydent powinien się zastanowić" [OPINIA]

Zarówno rząd, związkowcy jak i - najprawdopodobniej - prezydent Andrzej Duda zastanawiają się nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych. Szybsze odejście z pracy wiązałoby się niższymi świadczeniami i miałoby być dla państwa "bezkosztowe" - przekonują zwolennicy. To mit.

Szybsza emerytura, niższa składka

Z jednej strony jest to pomysł nienowy, już cztery lata temu widniejący przecież w programie ówczesnego kandydata PiS-u. Z drugiej sami związkowcy przekonują, że dla państwa na dłuższą metę praktycznie bezkosztowy. Dlaczego? Ponieważ nawet jeśli wszyscy uprawnieni do nowej emerytury, których szacuje się na kilkaset tys. osób, zdecydowaliby się skorzystać z tego przywileju, otrzymaliby po prostu proporcjonalnie niższe wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który emerytury obliczy w stosunku do zebranych już składek.

Żyjemy coraz dłużej, chcemy pracować coraz krócej

Co w zamian za emerytury stażowe?

Czy w takich warunkach naprawdę stać nas na kolejne projekty obniżające aktywność zawodową Polaków? O konieczności wprowadzenia programów aktywizacji zawodowej seniorów w ramach "srebrnej ekonomii" mówiła niedawno minister Jadwiga Emilewicz z Porozumienia. To raczej w tę stronę powinien iść zarówno rząd, jak i prezydent. A Andrzej Duda, jeśli chciałby sięgnąć po inną z obietnic z ostatniego programu, zawsze może wybrać podwyższenie kwoty niższej od podatku. Co jak co, ale taki impuls z pewnością zachęciłby wielu do pracy kilka lat dłużej w zamian za wyższą pensję i w konsekwencji wyższą emeryturę.