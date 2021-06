Makowski: Czarnek na wojnie z LGBT. Czy to oficjalna polityka rządu? [OPINIA]

- Jedyny język, który pan zna, to język nienawiści i szczucia, język, który prowadzi do tego, że uczniowie, na których straży powinien pan stać, popełniają samobójstwa i dokonują samookaleczeń - mówiła w Sejmie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Te słowa odnosiły się do wniosku złożonego przez Koalicję Obywatelską o odwołanie ministra oraz jego słów w Telewizji Publicznej. - Ci osobnicy, którzy tam chodzą, to są ludzie, którzy nie zachowują się w sposób zgodny ze standardami i normalnie. To jest demoralizacja publiczna i obraza inteligencji Polaków – twierdził szef resortu edukacji, komentując w środę warszawską Paradę Równości.