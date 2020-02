Makowski: "Beata Szydło - kampanijna kontra na Kidawę-Błońską?" [OPINIA]

Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka bez większej politycznej przeszłości, stroniąca od kontrowersji i w jakimś sensie idealnie nijaka - jest trudnym obiektem do kampanijnych ataków. Co ważne, jest też kobietą, a tutaj mniej wypada. Kto może zatem pójść z nią na ostre spięcie w sztabie Andrzeja Dudy? Inna kobieta - Beata Szydło.

O ile prezydent Andrzej Duda w sobotnim, inaugurującym kampanię przemówieniu tonował nastroje i nie atakował żadnego z kontrkandydatów personalnie, o tyle od początku widać było, że role są tutaj precyzyjnie rozpisane. Symbolicznego "złego policjanta", a raczej policjantkę, odegrała bojowo nastawiona była premier Beata Szydło . To ona w 2015 roku poprowadziła stosunkowo mało znanego polityka do historycznego zwycięstwa, które otworzyło drogę Prawu i Sprawiedliwości do przejęcia pełni władzy. Dzisiaj ma powtórzyć ówczesny sukces, ale na innej, trudniejszej pozycji.

Polityczne retuszowanie

– Polityczny Photoshop będzie wmawiał różne prawdy w tej kampanii, ale prawdziwy kandydat, prawdziwy prezydent to nie ten, który jest podrasowany Photoshopem, ale ten, który słucha zwykłych Polaków i który się z nimi spotyka, wsłuchuje się w ich głos - stwierdziła obecna europarlamentarzystka na wiecu otwierającym kampanię reelekcyjną Andrzeja Dudy. Odniosła się tym samym do hasła wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: "Prawdziwa Prezydent", oraz jej krytykowanego w kuluarach (za zbyt oczywiste wyretuszowanie zdjęcia) plakatu.

Ostre? Ewidentnie odnoszące się do aparycji konkurentki i mało kulturalne? Owszem. Ale czym innym są takie słowa wypowiedziane o kobiecie z ust kobiety, a czym innym, gdy wygłasza je mężczyzna. Choć poruszamy się tutaj w obszarze stereotypów kulturowych i płciowych, przekazy kampanijne siłą rzeczy muszą być proste, dostosowane do przeciętnego odbiorcy oraz nastawione na polaryzację. Dychotomie sprawdzają się w języku marketingu politycznego od dekad. "Wyretuszowana i nieprawdziwa kandydatka" kontra "autentyczny, pewny siebie prezydent".

Grzecznie nie będzie

Być może taka będzie rola premier Beaty Szydło w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy przez resztę kampanii. To ona może szukać punktów zaczepienia oraz uwypuklać różnice między Kidawą-Błońską a obecną głową państwa. Nie będzie to zadanie łatwe, bo z perspektywy Dudy kandydatka Koalicji Obywatelskiej jest po prostu "trudna do ugryzienia". To nie idealny polaryzacyjnie Donald Tusk, nie działający jak płachta na byka na elektorat prawicowy Grzegorz Schetyna - nawet nie jeden z ministrów Platformy, który żyrowałby osobiście niepopularne reformy.