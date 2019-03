Łupak: "Gdański paradoks. Władze miasta wspierają Wyklętych i LGBT"

W Gdańsku, gdzie prezydent Paweł Adamowicz głośno popierał Marsze Równości (i na nie chodził), po raz kolejny oficjalnie świętowano też Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jak można pogodzić te pozornie sprzeczne wartości?

Kandydująca na prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapaliła w piątek znicze na grobach wyklętych: "Inki" i "Zagończyka". To gdańscy Żołnierze Wyklęci. Zostali rozstrzelani w gdańskim więzieniu przez komunistów w 1946 r. Wcześniej należeli do 5. Wileńskiej Brygady majora ”Łupaszki”.

A jednak – mimo różnic zdań – udaje się w Gdańsku oddawać z wyczuciem cześć ofiarom komunistycznego terroru. Jak to możliwe? O zasadności czczenia Żołnierzy Wyklętych porozmawiałem z Januszem Marszalcem, gdańskim historykiem, byłym wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej . On również był w piątek na grobach "Inki" i "Zagończyka".

Janusz Marszalec: Nie można wrzucać do jednego worka wszystkich, bo podziemie antykomunistyczne było ruchem zróżnicowanym. Byli w nim i ludzie o pięknych życiorysach, ale też szowiniści i nacjonaliści, którzy dopuszczali się zbrodni. Poza tym nie było takiej formacji jak "Żołnierze Wyklęci” – to definicja wtórna, która spłaszcza skomplikowana problematykę. Negatywnym przykładem może być Romuald Rajs ”Bury”, uznany IPN winnym ludobójstwa. Teraz, pod nowymi rządami PiS, IPN wycofuje się z tej oceny ”Burego”.

Właśnie Danuta Siedzikówna - ”Inka” - piękna postać, wierna ideałom i przysiędze żołnierskiej. Był w tym podziemiu także inny, bardzo silny ruch skupiony wokół Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) – jego pełna nazwa to Ruch Oporu bez Dywersji i Wojny. Tworzyli go prawdziwi demokraci, wywodzący się z Armii Krajowej, którzy dostrzegali bezsens walki zbrojnej, usiłowali przekierować energię społeczną na wspieranie legalnej opozycji i obywatelski opór. Oceniając walkę zbrojną z komunistami należy dostrzegać też inne postawy: Stanisława Mikołajczyka, PSL oraz tych, którzy zdecydowali się uczyć, pracować, odbudowywać Polskę, bo nie wierzyli w możliwość pokonania Sowietów. Tych było zdecydowani więcej, dolepianie im łatki "ugodowców”, albo ocenianie ich jako "mniejszych” patriotów uważam za nadużycie.

Bo to jest właśnie ich mit założycielski o tym, że walka zbrojna z komunistami legła u narodzin polskiej prawicy. Próba konsolidacji ich własnego środowiska, nadania mu tożsamości. Ale to bardzo jednowymiarowa opowieść. Większość ludzi jednak nie poszła w 1945 r. do lasu, ale próbowała odbudować Gdańsk, Warszawę, Polskę. Ale dla PiS ”wyklęci” to fundament, na którym budują swój ruch. Dla Jarosława Kaczyńskiego ”wyklęci” to najzdrowszy trzon narodu, a dziedzicem ”wyklętych” jest właśnie "niezłomny” PiS.