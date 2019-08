Łukasz Jankowski: "Pisowski lud żąda politycznej krwi, władza serwuje keczup" (Opinia)

Od początku kadencji twardy elektorat PiS domagał się rozliczenia poprzednich rządów. Niemalże na każdym spotkaniu z wyborcami, politycy partii rządzącej słyszeli pytania o realizację tzw. programu "Cela+”.

Wierny elektorat oczekiwał potwierdzenia swoich przekonań o szkodliwym charakterze rządów PO-PSL, nie tylko w realizacji obietnic wyborczych w polityce gospodarczej, ale również we wskazaniu winnych zaniedbań w poprzednich kadencjach. I chociaż w obecnej kadencji było kilka prób rozliczenia rządów PO-PSL, to cały czas brakowało namacalnych dowodów, że "Dobra zmiana” jest rzeczywiście lepsza od poprzedników i potrafi to udowodnić poprzez wyroki sądowe.