List Giertycha do Morawieckiego. "A jakby tak Pan odwrócił znaczenie słowa 'głupi'?"

"Panie Premierze! Błagam Pana! Ja mam pracę zawodową! Nie mogę ciągle wszystkiego rzucać, aby Panu radzić. Ale teraz czuję, że muszę" - pisze Roman Giertych do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zamieniliście znaczenie słowa demokracja. Teraz to oznacza rządy jednego człowieka. Zamieniliście słowo praworządność: teraz to oznacza bezkarność rządzących. Zamieniliście słowo niezależność: teraz to oznacza podporządkowanie się pod wolę partii. Zamieniliście słowa walka z korupcją. Teraz to oznacza napychanie kabzy i chronienie swoich. Zamieniliście słowo pluralizm: teraz to oznacza po prostu PiS. Zamieniliście znaczenie słowa dziennikarz: teraz dziennikarz waszych mediów to propagandzista.