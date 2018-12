Lech Wałęsa nie zamierza przepraszać Jarosława Kaczyńskiego. Polacy: uszanuj wyrok

Lech Wałęsa powinien uszanować wyrok sądu i przeprosić Jarosława Kaczyńskiego – tak uważa 59 proc. Polaków, ankietowanych w badaniu na panelu Ariadna. Co czwarta osoba ocenia, że nie powinien tego robić. Były prezydent nie zamierza wykonywać wyroku i rozważa skierowanie sprawy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Zgodnie z wyrokiem gdańskiego Sądu Okręgowego Lech Wałęsa ma złożyć oświadczenie, w którym przeprasza Jarosława Kaczyńskiego za formułowanie wobec niego zarzutów, że Kaczyński polecił nakazać lądowanie samolotu zmierzającego z polską delegacją do Smoleńska, czym doprowadził do katastrofy, po czym zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności na inne osoby.

59 proc. ankietowanych w panelu Ariadny uważa, że były prezydent powinien uszanować wyrok sądu i przeprosić. 25 proc. jednak ocenia, że jeśli Wałęsa naprawdę wierzy w winę Kaczyńskiego, to nie powinien wykonywać wyroku. 16 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.