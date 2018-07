Kuchciński to kiepski marszałek, ale demokracji nie szkodzi. Sondaż WP

Opozycja podejmie dziś kolejną próbę odwołania Marka Kuchcińskiego. Próbę prawdopodobnie nieskuteczną. Gdyby posłowie PiS wsłuchali się jednak w głosy Polaków, zachowanie laski marszałkowskiej przez Kuchcińskiego nie byłby wcale pewne – wynika z sondażu na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Jak twierdzi opozycja, po tych obietnicach nie pozostał już żaden ślad. Gdy posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej lub PSL mówią o Marku Kuchcińskim, używają określenia "białoruskie standardy". Zarzucają politykowi PiS łamanie procedury parlamentarnej poprzez karanie posłów i odbieranie im głosu. Wskazują, że marszałek uniemożliwia zgłaszania wniosków formalnych i zadawania pytań. Wytykają Kuchcińskiemy zbyt częste stosowanie zwrotów: "To nie był wniosek formalny" lub "panie pośle, przywołuję pana do porządku", po których pada: "Dziękuję, ale jeszcze raz proszę o wypowiadanie się w temacie, w innym wypadku będę zmuszony...". Do czego Marek Kuchciński jest zmuszony? Do karania posłów.