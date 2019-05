Kto najwięcej stracił na strajku nauczycieli? Dotarliśmy do wewnętrznych badań PiS-u

Choć strajk nauczycieli został zawieszony do września i udało się uniknąć sugerowanego przez przewodniczącego Związku Nauczycielska Polskiego opóźnienia w przeprowadzeniu matur, polityczne konsekwencje protestu nie przestają rezonować społecznie. Ujawniamy wewnętrzne badania PiS-u na temat politycznych konsekwencji protestu.

Jak wynika z sondażu, do którego dotarła Wirtualna Polska, przeprowadzonego na użytek wewnętrzny Zjednoczonej Prawicy przez znaną pracownię badawczą, stosunek do strajku nie tylko podkreślił coraz większe różnice między elektoratem miejskim i wiejskim, ale w dużej mierze odbił się negatywnie na wizerunku opozycji oraz samych pedagogów, którzy nieadekwatnie ocenili skalę poparcia dla formy walki o postulaty podwyżkowe.

Ankietowani zwracali uwagę np. na ”brak uwzględnienia realiów” strajku. Stosunkowo często w rozmowach pojawiały się głosy podobne do cytatu jednej kobiet, który podkreślono w raporcie: ”Nie wzięli pod uwagę, że nie zawsze jest z kim dziecko zostawić, ja zapłacę za ten strajk z własnej kieszeni, bo musiałam zrezygnować z pracy i zostać z dziećmi w domu”. Jako jeden z głównych powodów niechęci do nauczycieli, podkreślano natomiast jego niefortunny termin. ”Ten strajk powinien się odbyć w momencie, w którym PiS wprowadził reformę edukacji, a na pewno nie wtedy, gdy odbywają się egzaminy” - miał zadeklarować jeden z uczestników badań, którego argument powtarzano we wszystkich grupach fokusowych.