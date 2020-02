Koziński: Niemcy łapią katar. Kiedy zarażą się Polska i reszta Europy? [OPINIA]

Bardzo nieoczekiwana zmiana – polska scena polityczna jest dziś dużo bardziej stabilna niż niemiecka. Kto by się spodziewał, że to w ogóle możliwe jeszcze dekadę temu?

Policzone dni Merkel

Nie jest tak, że cała CDU została w pełni ułożona pod Merkel. Ona zawsze miała w partii opozycję. Jej główną twarzą jest Friedrich Merz, ale silnych nazwisk po tej stronie jest więcej. Teraz ci ludzie dojdą do głosu. Widać, że CDU potrzebuje nowego spojrzenia, świeżego pomysłu, zastrzyku energii. A skoro tak, to odejście Merkel jest przesądzone.

Nie wiadomo tylko, w jakiej formie. Czy dojdzie do tego dopiero po wyborze nowego szefa CDU? A może nowy lider uzna, że warto, by obecna kanclerz pełniła tę funkcję do przyszłorocznych wyborów? A może odwrotnie – turbulenecje wewnątrz partii są tak ogromne, że Merkel nie dotrwa na stanowisku nawet do wewnątrzpartyjnych wyborów? Dziś właściwie każdy z tych scenariuszy jest możliwy – i to najlepiej pokazuje, w jakim chaosie znalazła się niemiecka scena polityczna.