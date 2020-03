Koziński: Kosiniak-Kamysz pobije historyczny rekord PSL. Ma szansę na drugą turę? (Opinia)

Niewykluczone, że sobota przesądziła o tym, jak ukształtuje się pierwsza trójka wyborów prezydenckich. Władysław Kosiniak-Kamysz ma duże szanse w niej się znaleźć.

Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną (PAP)

Kampanijna symultana między Małgorzatą Kidawą-Błońską i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, którą obserwowaliśmy w sobotę, siłą rzeczy sprawiła, że oboje wystawili się na łatwe porównania swoich kandydatur. Kto wie, czy przy okazji nie wskazali, między kim rozstrzygnie się ostatecznie walka o miejsce w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Lewica oddaje pole

Gdy 14 lipca 1789 r. w Paryżu wybuchła Rewolucja Francuska, król Ludwik XVI w swoim pamiętniku pod tą data wpisał jedno słowo: "Rien" (nic). Nie ma dokładnie pewności, co to słowo miało oznaczać. Pamiętnik służył Ludwikowi głównie do opisywania swoich sukcesów myśliwskich (król uwielbiał jeździć konno i polować), być może chodziło po prostu o brak sukcesów w tym obszarze. Faktem jest, że taki komentarz do dnia, gdy paryżanie zdobywali Bastylię stał się symbolem upadku ancien regime we Francji.

29 lutego w rolę Ludwika XVI w polskiej polityce wpisali się Szymon Hołownia i Robert Biedroń. W chwili, gdy ruszała kampania prezydencka, obaj mieli potencjał na to, by odegrać w niej rolę czarnego konia tych wyborów.

Za Hołownią stał nimb telewizyjnej popularności i szacunku, jaki sobie zbudował kilkunastoma wydanymi książkami. Za Biedroniem sukces Lewicy w ostatnich wyborach parlamentarnych oraz zestaw świeżych haseł, które zaproponowała partia.

Tyle że kampanie prezydenckie obu kulały właściwie od samego początku. Cały czas mogli jeszcze mieć nadzieję na restart – ale całkowicie rezygnując z poważniejszej aktywności 29 lutego szanse na to właściwie przekreślili.

Obserwując wydarzenia z soboty, wydaje się, że pierwsza trójka wyborów prezydenckich jest już znana. Tworzą ją w kolejności alfabetycznej: Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska i Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytanie, jak się ułoży końcowa kolejność między nimi.

Lepiej niż Bartoszcze

Andrzej Duda w sobotę miał zaplanowane zwykłe spotkania wyborcze, ale obóz władzy tego dnia nie odpuścił – rząd przygotował podsumowanie pierwszych 100 dni drugiego gabinetu Mateusza Morawieckiego, czym skutecznie zapełnił polityczny poranek.

Gdy o 12 zaczęła się konwencja Kidawy-Błońskiej, siłą rzeczy ona wyszła na plan pierwszy. A kiedy kandydatka Platformy skończyła, uwaga natychmiast przeniosła się na Kosiniaka-Kamysza, który ze startem swojej konwencji czekał tylko na to, aż skończy PO. Wyraźnie nie bał się porównań – i już choćby tym odróżnił się od Biedronia i Hołowni.

I Kidawa-Błońska, i Kosiniak-Kamysz przygotowali duże, przemyślane, przygotowane z dużym rozmachem konwencje. Od razu widać było, że to miały być bardzo ważne punkty ich kampanii, momenty, gdy wyborcy mogli jasno zobaczyć, dlaczego warto na nich głosować. 29 lutego miał w założeniu być dniem, kiedy Polacy na tacy otrzymają argumenty na rzecz obu kandydatów.

W tym pojedynku lepiej wypadł Kosiniak-Kamysz. Z prostej przyczyny: bo po nim się mniej spodziewano. Kidawa-Błońska "musi" być w drugiej turze, Platforma jest na tyle dużą partią, że "musi" przygotować spektakularną imprezę. Kosiniak-Kamysz nie jest faworytem, PSL co najwyżej może błysnąć – ale w sumie nikt się fajerwerków po tej nie spodziewa.

Potwierdzają to poprzednie wyniki wyborów prezydenckich. Przecież w 2015 r. kandydat tej partii dostał 1,6 proc. głosów, w 2010 – 1,75 proc., itp. Najlepszy wynik PSL zanotował w 1990 r. Roman Bartoszcze, który zdobył 7,15 proc.

Jest już niemal pewne, że Kosiniak-Kamysz ten rezultat pobije, zanotuje historycznie najlepszy wynik w wyborach prezydenckich PSL-u. Wiele wskazuje na to, że wskoczy też do pierwszej trójki tych wyborów – to też wydarzenie bez precedensu. Ale skoro rywale ustępują mu za darmo pole, to tak doświadczony polityk musi wręcz z tego prezentu skorzystać.

Pocałunek na kilkanaście procent

Oczywiście, cały czas bardzo daleko mu do tego, że znaleźć się w drugiej turze. Nawet jeśli optycznie zrobił w sobotę lepsze wrażenie niż Kidawa-Błońska, to wcale nie oznacza, że kandydatka Platformy wypadła źle – wręcz przeciwnie, to był jeden z jej najlepszych dni w polityce. Kto wie, czy to nie jest ten moment, którym sobie zapewniła drugą turę, że właśnie w sobotę nie udowodniła, że to ona może najbardziej zagrozić Andrzejowi Dudzie.

Choć pewnie Kosiniak-Kamysz też nie powiedział ostatniego słowa. Widać, że on potrafi rozszerzać swój repertuar politycznych zagrań – efektowne przemówienie w sobotę jego żony najlepiej to potwierdza. Jeśli zdoła znaleźć do końca kadencji jeszcze kilka tego typu nowych rozwiązań, to będzie miał szansę nawet na wynik oscylujący wokół kilkunastu procent.