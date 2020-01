Koziński: Kontrolowany chaos na Bliskim Wschodzie. Tylko czy USA są w stanie go kontrolować? (Opinia)

Jest szansa, że po środowym ostrzale baz amerykańskich napięcie na linii USA-Iran zelżeje. Ale scenariusz, że huku broni na Bliskim Wschodzie będzie jeszcze więcej też nie można wykluczyć.

Użycie przez Trumpa Twittera nie dziwi – to w końcu amerykańska technologia. Ale ten sposób komunikacji przez szefa irańskiej dyplomacji jednak zaskakuje. Bo skoro USA to "wielki szatan", to dlaczego korzysta z jego wytworów?

Ale jest w tym jeszcze jedno dno. Korzystanie przez Irańczyków z amerykańskich mediów społecznościowych najlepiej pokazuje supremację USA. Nie tylko w obszarze nowoczesnych technologii – także wojskowych. I wiele wskazuje na to, że to przesądzi o wyniku obecnej eskalacji na Bliskim Wschodzie.

W dodatku nie wszystko o Iranie wiemy. Nie mamy na przykład pewności, czy nie jest on w stanie zaatakować bezpośrednio terytorium USA. Wiadomo, że ten kraj prowadzi prace nad rakietami Shahab-6 ("shahab" po persku oznacza kometę), które według założeń byłyby zdolne dolecieć do Ameryki, uderzyć w tamtejsze cele.

"Meteor" (jednak bardzo mało prawdopodobny) nad USA to jeden ze scenariuszy. Drugi – że sytuację w Iranie spróbuje wykorzystać jakiś duży gracz po to, by uwikłać Stany Zjednoczone w niepotrzebną wojnę. Rosja albo (co jeszcze bardziej możliwe) Chiny mogą uznać, że w tego typu konflikcie Stany Zjednoczone ugrzęzną, będą tracić na nie siły i środki. Wtedy byśmy stali się świadkami wojny, jaką obserwowaliśmy w latach 60. i 70. w Wietnamie – lub w latach 80. w Afganistanie.